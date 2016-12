INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

BELGIA A ÎNLOCUIT AL TREILEA PORTAR

Belgia a anunţat o listă definitivă cu cei 23 de jucători convocaţi pentru Campionatul Mondial, iar al treilea portar nominalizat a fost Koen Casteels, însă acesta, accidentat, a fost înlocuit în ultimul moment cu Sammy Bossut, a anunţat, marţi seară, federaţia belgiană. „Lotul de 23 a fost transmis la FIFA luni seară, înainte de miezul nopţii, cu numele lui Koen Casteels. Însă, după analizele făcute marţi, s-a dovedit că el nu este refăcut complet pentru Campionatul Mondial”, a precizat Uniunea Belgiană de Fotbal. Koen Casteels, 21 de ani, s-a accidentat pe 6 aprilie, fiind operat a doua zi pentru o fractură de tibie. Lotul Belgiei este următorul: portari: Thibaut Courtois (Atletico Madrid), Simon Mignolet (Liverpool), Sammy Bossut (Zulte-Waregem); fundaşi: Toby Alderweireld (Atletico Madrid), Anthony Vanden Borre (Anderlecht), Daniel Van Buyten (Bayern Munchen), Vincent Kompany (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Thomas Vermaelen (Arsenal), Nicolas Lombaerts (Zenit Sankt Petersburg), Laurent Ciman (Standard Liege); mijlocaşi: Axel Witsel (Zenit), Marouane Fellaini (Manchester United), Steven Defour (FC Porto), Moussa Dembélé (Tottenham), Nacer Chadli (Tottenham), Kevin De Bruyne (Wolfsburg); atacanţi: Romelu Lukaku (Everton), Divock Origi (Lille), Eden Hazard (Chelsea), Kevin Mirallas (Everton), Dries Mertens (Naples), Adnan Januzaj (Manchester United).

LOTUL BOSNIEI-HERŢEGOVINA PENTRU CM 2014

Selecţionerul naţionalei Bosniei-Herţegovina, Safet Susici, a anunţat lotul pentru turneul final, din care fac parte 23 de jucători - portari: Asmir Begovici (Stoke City), Jasmin Fejzici (Aalen), Asmir Avdukici (Borac Banja Luka); fundaşi: Emir Spahici (Bayer Leverkusen), Sead Kolasinac (Schalke 04), Ermin Bicakcici (Eintracht Braunschweig), Ognjen Vranjes (Elazigspor), Toni Sunjici (Zoria Lugansk), Avdija Vrsajevici (Hajduk Split), Mensur Mujdza (SC Freiburg); mijlocaşi: Zvjezdan Misimovici (Guizhou Renhe), Haris Medunjanin (Gaziantepspor), Miralem Pjanici (AS Roma), Sejad Salihovici (TSG Hoffenheim), Senad Lulici (Lazio Roma), Izet Hajrovici (Galatasaray Istanbul), Senijad Ibricici (Erciyesspor), Tino Sven Susici (Hajduk Split), Muhamed Besici (Ferencvaros), Anel Hadzici (Sturm Graz); atacanţi: Edin Dzeko (Manchester City), Vedad Ibisevici (VfB Stuttgart), Edin Visca (Istanbul BB). Bosnia face parte din grupa F la turneul final, alături de Argentina, Iran şi Nigeria.

LOTUL DEFINITIV AL ECUADORULUI

Selecţionerul naţionalei Ecuadorului, Reinaldo Rueda, a anunţat cei 23 de jucători convocaţi pentru CM 2014 - portari: Maximo Banguera (Barcelona), Adrian Bone (El Nacional), Alexander Dominguez (Liga de Quito); fundaşi: Frickson Erazo (Flamengo), Jorge Guagua, Oscar Bagui, Gabriel Achilier (toţi Emelec), Juan Carlos Paredes (Barcelona), Walter Ayovi (Pachuca); mijlocaşi: Segundo Castillo (Al-Hilal), Carlos Gruezo (VfB Stuttgart), Renato Ibarra (Vitesse Arnhem), Christian Noboa (Dinamo Moscova), Luis Saritama (Barcelona), Antonio Valencia (Manchester United), Edison Mendez (Independiente Santa Fe), Fidel Martinez (Tijuana); atacanţi: Joao Rojas (Cruz Azul), Felipe Caicedo (Al-Jazira), Jefferson Montero (Morelia), Jaime Ayovi (Tijuana), Enner Valencia (Pachuca), Michael Arroyo (Atlante). Ecuador face parte din grupa E la turneul final, alături de Franţa, Elveţia şi Honduras.

IMAGINI CU MESSI, AGUERO ŞI HIGUAIN PE AVIONUL ARGENTINEI

Echipa Argentinei va pleca în data de 9 iunie, spre Brazilia, cu un avion pe care sunt imprimate imaginile starurilor Lionel Messi, Sergio Aguero şi Gonzalo Higuain, a anunţat compania Aerolineas Argentinas. Imagini cu cele trei staruri apar pe avionul Boeing 737-700 închiriat de compania naţională, ei fiind îmbrăcaţi în echipamentul Argentinei şi cu braţele ridicate, celebrând un gol. Sloganul „Hai Argentina” este de asemenea scris pe acest avion, vopsit în culorile selecţionatei, albastru şi alb. Selecţionata Argentinei va decola luni spre Rio de Janeiro, unde va juca primul meci pe 15 iunie, cu Bosnia-Herţegovina, în Grupa B, din care mai fac parte Nigeria şi Iran.

PARIORII CHINEZI SE BAZEAZĂ PE URŞI PANDA

Pariorii chinezi se bazează pe urşi panda prezicători pentru a-i ajuta să-şi plaseze mizele la meciurile de la CM din Brazilia, a anunţat agenţia China Nouă. În grupe, urşii vor putea alege între coşuri cu hrană care vor reprezenta victoria, înfrângerea sau remiza. Începând din optimi, urşii vor urca într-un copac în care se va afla un drapel naţional al echipei alese. Chinezii speră că urşii vor oferi pronosticuri la fel de bune precum caracatiţa Paul la CM 2010 din Africa de Sud.

KANA-BIYIK SE RETRAGE DIN NAŢIONALA CAMERUNULUI

Fundaşul central al echipei Rennes, Jean-Armel Kana-Biyik, a anunţat, ieri, că se retrage din reprezentativa Camerunului, după ce nu a fost păstrat în lotul pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia. “Există o mulţime de situaţii comice în naţionala Camerunului, iar faptul că nu voi merge în Brazilia este una dintre ele. Aceste lucruri nu se vor schimba prea curând. Naţionala nu mai poate conta pe mine, nu mai sunt la dispoziţia lor. Antrenorul mi-a spus că renunţă la mine pentru că nu sunt refăcut complet, dar acest lucru nu e adevărat. Nu mai am nicio problemă cu accidentarea. Putea să-mi spună „Am alţi jucători“ sau „Nu vreau să te convoc“ şi era altceva. Dar antrenorul nici nu a avut curajul să-mi spună în faţă că renunţă la mine. Am văzut la televizor şi apoi am primit un mesaj. Cred că este un laş”, a declarat Kana-Biyik. Fundaşul în vârstă de 25 de ani are cinci selecţii la naţionala Camerunului. Camerun face parte din Grupa A la turneul final al Cupei Mondiale, alături de reprezentativele Braziliei, Mexicului şi Croaţiei.

AMICALE PREMERGĂTOARE WORLD CUP

Programul partidelor amicale de astăzi: Uruguay - Slovenia; Chile - Irlanda de Nord; El Salvador - Cote d’Ivoire.