INFO WORLD CUP 2014

Startul turneului final al Campionatului Mondial de fotbal care se va desfăşura în acest an în Brazilia, în perioada 12 iunie - 13 iulie, se apropie cu paşi repezi, iubitorii fotbalului aşteptând cu nerăbdare confruntările care vor stabili campioana sportului rege.

FALCAO RATEAZĂ CM 2014

Atacantul columbian al echipei AS Monaco, Radamel Falcao, nu va juca la turneul final al CM din Brazilia, el nefiind refăcut complet după accidentarea la genunchi, a anunţat selecţionerul Jose Pekerman. „Este o seară tristă. Am fost nevoit să-i anunţ pe Radamel Falcao şi Luis Perea că nu vor participa la Campionatul Mondial, deoarece nu sunt refăcuţi complet. Luis Muriel nu va fi nici el la turneul final, este o decizie tehnică”, a declarat Pekerman. Falcao a spus că va fi cel mai înfocat suporter al Columbiei. „Este un moment dificil pentru mine, dar voi susţine echipa cu toate puterile. Atacanţii selecţionaţi sunt foarte puternici. Voi fi cel mai înfocat suporter al Columbiei la acest turneu final”, a afirmat Falcao, care a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate de la genunchiul stâng la începutul anului. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii: portari: David Ospina (OGC Nice), Faryd Mondragon (Deportivo Cali), Camilo Vargas (Santa Fe); fundaşi: Pablo Armero (West Ham United), Camilo Zuniga (SSC Napoli), Cristian Zapata (AC Milan), Eder Alvarez (River Plate), Mario Alberto Yepes (Atalanta Bergamo), Carlos Valdes (San Lorenzo); mijlocaşi: Abel Aguilar (Toulouse), Fredy Guarin (Internazionale Milano), Juan Guillermo Cuadrado (AC Fiorentina), James Rodriguez (AS Monaco), Aldo Leao Ramirez (Morelia), Carlos Sanchez (Elche), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Alexander Mejia (Atletico Nacional), Juan Fernando Quintero (FC Porto); atacanţi: Jackson Martinez (FC Porto), Carlos Bacca (FC Sevilla), Teofilo Gutierrez (River Plate), Adrian Ramos (Hertha Berlin), Victor Ibarbo (Cagliari). Columbia face parte din Grupa C la turneul final, alături de Coasta de Fildeş, Grecia şi Japonia.

LOTUL ARGENTINEI PENTRU CM

Selecţionerul Argentinei, Alejandro Sabella, a renunţat din lotul lărgit pentru CM 2014 la Ever Banega, Nicolas Otamendi şi Jose Sosa. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii: portari: Mariano Andujar (Catania), Agustin Orion (Boca Juniors), Sergio Romero (AS Monaco); fundaşi: Jose Basanta (Monterrey), Martin Demichelis (Manchester City), Ezequiel Garay (Benfica Lisabona), Marcos Rojo (Sporting Lisabona), Pablo Zabaleta (Manchester City), Lisandro Lopez (Getafe), Hugo Campagnaro (Internazionale Milano); mijlocaşi: Ricardo Alvarez (Internazionale Milano), Lucas Biglia (Lazio Roma), Angel Di Maria (Real Madrid), Augusto Fernandez (Celta Vigo), Fernando Gago (Boca Juniors), Javier Mascherano (FC Barcelona), Enzo Perez (Benfica Lisabona), Maximiliano Rodriguez (Newell's Old Boys); atacanţi: Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (SSC Napoli), Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona), Rodrigo Palacio (Internazionale Milano). Argentina face parte din Grupa F la turneul final, alături de Bosnia, Iran şi Nigeria.

LOTUL FRANŢEI PENTRU CM DIN BRAZILIA

Selecţionerul naţionalei Franţei, Didier Deschamps, a convocat următorii 23 de jucători pentru turneul final din Brazilia: portari: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Stephane Ruffier (AS Saint-Etienne), Mickael Landreau (SC Bastia); fundaşi: Mathieu Debuchy (Newcastle United), Lucas Digne (Paris Saint-Germain), Patrice Evra (Manchester United), Laurent Koscielny (Arsenal Londra), Eliaquim Mangala (FC Porto), Bacary Sagna (Arsenal Londra), Mamadou Sakho (FC Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid); mijlocaşi: Yohan Cabaye (Paris Saint-Germain), Clement Grenier (Olympique Lyon), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Juventus Torino), Rio Mavuba (OSC Lille), Moussa Sissoko (Newcastle United), Mathieu Valbuena (Olympique Marseille); atacanţi: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Arsenal Londra), Antoine Griezmann (Real Sociedad), Franck Ribery (Bayern Munchen), Loic Remy (Newcastle United). Franţa face parte din grupa E la turneul final, alături de Elveţia, Ecuador şi Honduras.

LOTUL HONDURASULUI PENTRU CM 2014

Selecţionerul naţionalei Hondurasului, Luis Fernando Suarez, a anunţat lotul definitiv pentru turneul final al CM din Brazilia: portari: Noel Valladares, Donis Escober (ambii Olimpia), Luis Lopez (Real Espana); fundaşi: Edder Delgado (Real Espana), Maynor Figueroa (Hull City), Victor Bernardez (San Jose), Emilio Izaguirre (Celtic Glasgow), Osman Chavez (Qingdao Jonoon), Juan Carlos Garcia (Wigan Athletic), Brayan Beckeles (Olimpia), Juan Pablo Montes (Motagua); mijlocaşi: Boniek Garcia (Houston Dynamo), Andy Najar (Anderlecht Bruxelles), Roger Espinoza (Wigan Athletic), Wilson Palacios (Stoke City), Marvin Chavez (Colorado Rapids), Jorge Claros (Motagua), Luis Garrido (Olimpia), Mario Martinez (Real Espana); atacanţi: Jerry Bengtson (New England), Jerry Palacios (Alajuelense), Carlo Costly (Real Espana), Rony Martinez (Real Sociedad). Honduras face parte din grupa F la turneul final, alături de Franţa, Ecuador şi Elveţia.

LOTUL NIGERIEI PENTRU TURNEUL FINAL

Selecţionerul naţionalei Nigeriei, Stephen Keshi, a anunţat luni lotul definitiv pentru turneul final din Brazilia: portari: Vincent Enyeama (OSC Lille), Austin Ejide (Hapoel Be'er Sheva), Chigozie Agbim (Gombe United); fundaşi: Elderson Echiejile (AS Monaco), Efe Ambrose (Celtic Glasgow), Godfrey Oboabona (Caykur Rizespor), Azubuike Egwuekwe (Warri Wolves), Juwon Oshaniwa (Ashdod FC), Joseph Yobo (Norwich City), Kunle Odunlami (Sunshine Stars), Kenneth Omeruo (Chelsea Londra); mijlocaşi: John Obi Mikel (Chelsea Londra), Ogenyi Onazi (Lazio Roma), Ramon Azeez (Almeria), Gabriel Reuben (Beveren), Michael Babatunde (Volin Luţk); atacanţi: Ahmed Musa (ŢSKA Moscova), Shola Ameobi (Newcastle United), Victor Moses (FC Liverpool), Emmanuel Emenike (Fenerbahce Istanbul), Obinna Nsofor (Chievo Verona), Peter Odemwingie (Stoke City), Uche Nwofor (SC Heerenveen). Nigeria face parte din Grupa F la turneul final, alături de Argentina, Iran şi Bosnia.

LOTUL AUSTRALIEI PENTRU CUPA MONDIALĂ

Selecţionerul naţionalei Australiei, Ange Postecoglou, a anunţat, ieri, lotul de 23 de jucători convocaţi pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - portari: Mat Ryan (FC Bruges), Mitch Langerak (Borussia Dortmund), Eugene Galekovici (Adelaide United); fundaşi: Ivan Franjici (Brisbane Roar), Matthew Spiranovici (Western Sydney), Bailey Wright (Preston North End), Jason Davidson (Heracles Almelo), Alex Wilkinson (Jeonbuk Motors), Ryan McGowan (Shandong Luneng); mijlocaşi: Mile Jedinak (Crystal Palace), Mark Milligan (Melbourne Victory), James Holland (Austria Viena), Massimo Luongo (Swindon Town), Oliver Bozanici (FC Lucerna), Matt McKay (Brisbane Roar), Mark Bresciano (Al-Gharafa); atacanţi: Tim Cahill (New York Red Bulls), Dario Vidosici (FC Sion), Tommy Oar (FC Utrecht), James Troisi (Melbourne Victory), Ben Halloran (Fortuna Dusseldorf), Adam Taggart (Newcastle Jets), Matthew Leckie (FSV Frankfurt). Australia face parte din grupa B la turneul final al Cupei Mondiale, alături de reprezentativele Spaniei, Olandei şi statului Chile.

COSTA RICA A ANUNŢAT LOTUL PENTRU CM

Selecţionerul naţionalei Costa Rica, Jorge Luis Pinto, a anunţat lotul definitiv pentru turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, care se va desfăşura în perioada 12 iunie - 13 iulie. Cei 23 de jucători convocaţi sunt următorii - Portari: Keylor Navas (Levante), Patrick Pemberton (Alajuelense), Daniel Cambronero (Herediano); Fundaşi: Johnny Acosta (Alajuelense), Giancarlo Gonzalez (Columbus Crew), Michael Umana (Saprissa), Oscar Duarte (FC Bruges), Waylon Francis (Columbus Crew), Heiner Mora (Saprissa), Junior Diaz (FSV Mainz), Cristian Gamboa (Rosenborg Trondheim), Roy Miller (New York Red Bulls); Mijlocaşi: Celso Borges (AIK Stockholm), Christian Bolanos (FC Copenhaga), Oscar Esteban Granados (Herediano), Michael Barrantes (Aalesund), Yeltsin Tejeda (Saprissa), Diego Calvo (Valerenga Oslo), Jose Miguel Cubero (Herediano); Atacanţi: Bryan Ruiz (PSV Eindhoven), Joel Campbell (Olympiakos Pireu), Randall Brenes (Cartagines), Marco Urena (Kuban Krasnodar). Costa Rica face parte din grupa D la turneul final al Cupei Mondiale din Brazilia, alături de reprezentativele Uruguayului, Angliei şi Italiei.

AMICALE PREMERGĂTOARE WORLD CUP

Programul partidelor amicale de astăzi: Mexic - Bosnia-Herţegovina; Gibraltar - Malta; Algeria - România; Ungaria - Albania; Olanda - Ţara Galilor; Italia - Luxemburg; Ecuador - Anglia; Jamaica - Egipt; Islanda - Estonia; Argentina - Trinidad-Tobago.