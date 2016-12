Informarea privind vaccinarea împotriva HPV, sprijinită de OMS, UNICEF şi UNFPA

Reprezentanţii în România ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), UNICEF şi Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) îşi exprimă, printr-o scrisoare adresată ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac, disponibilitatea de cooperare conform mandatelor oferite de către Statele Membre. “Introducerea cu succes a acestui nou tip de vaccin depinde de crearea unui parteneriat puternic între programele de sănătate şi programele de educaţie pentru sănătate. Modul în care se introduce şi promovează vaccinul HPV (Human Papilloma Virus - n.r.) trebuie să se bazeze pe condiţiile locale specifice şi pe activităţi fezabile şi acceptabile din punct de vedere cultural”, scriu reprezentanţii organismelor internaţionale ministrului Sănătăţii. De asemenea, în opinia semnatarilor scrisorii, „vaccinurile împotriva HPV au un mare potenţial de a întări interacţiunea între diferitele servicii de sănătate şi de a oferi o nouă modalitate de a preveni cancerul de col uterin pe o scară foarte largă. „Strategiile naţionale de control al cancerului de col uterin trebuie adaptate în aşa fel încît să poată încorpora noul vaccin. Vaccinarea anti HPV are un mare potenţial de a asigura sinergie între programul de vaccinări, programul de control al cancerului şi programele de sănătate a reproducerii, inclusiv cele dedicate adolescenţilor”, spun oficialii. Precizăm că Ministerul Sănătăţii a lansat oficial, pe 14 iunie 2009, campania de informare pentru prevenirea prin vaccinare a cancerului de col uterin sub mesajul “Tu decizi pentru sănătatea fiicei tale. Informează-te!”. Finanţată integral de către companiile producătoare a vaccinurilor anti-HPV, campania MS are o componentă predominantă de comunicare directă care vizează părinţii, medicii şi profesorii, principalele categorii responsabile de dezvoltarea copiilor. Decizia de a demara vaccinarea va fi luată însă numai după finalizarea campaniei de informare, în funcţie de rezultatele şi gradul de acceptabilitate al acesteia.