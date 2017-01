Informaticienii din administraţia publică solicită creşterea investiţiilor în e-guvernare

Mamaia a găzduit, în perioada 7-9 septembrie, lucrările conferinţei anuale a Asociaţiei Naţionale a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP). Conferinţa anuală ANIAP, eveniment dedicat soluţiilor de e-administraţie, a provocat profesional şi în acest an, prin tematica sa „e-Guvernare - Element de reformă pentru administraţia publică”, atît pe furnizorii de soluţii, cît şi pe administratorii sistemelor informatice din administraţia publică. Eveniment dedicat exclusiv soluţiilor IT pentru administraţia publică, conferinţa anuală ANIAP a demonstrat că administraţia publică implementează conceptul de e-administraţie, iar scopul major al tuturor realizărilor în acest domeniu este cetăţeanul şi servirea acestuia într-o manieră modernă, eficientă şi transparentă. Alături de peste 100 informaticieni din administraţia publică şi mai mult de 100 de reprezentanţi ai furnizorilor de soluţii IT au participat la conferinţa ANIAP reprezentanţi din partea Asociaţiei Oraşelor din România - vicepreşedinte Ilie Botgros, din partea Asociaţiei Comunelor din România - prim-vicepreşedinte Mariana Gîju, din partea Parlamentului României - senatorul Adriana Ţicău, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor - consilier Eugen Popa, din partea Asociaţiei Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judeţene din România - preşedinte Sirma Caraman, din partea Asociaţiei Arhitecţilor Şefi de Judeţe - preşedinte Mircea Grigorovschi, din partea USAID - Victor Rădulescu.

Conform declaraţiilor preşedintelui ANIAP, Sevil Sumanariu, invitaţii şi-au exprimat satisfacţia asupra conţinutului evenimentului, a calităţii organizatorice a acestuia şi a faptului că ANIAP a devenit asociaţie profesională puternică ce promovează informatizarea administraţiei publice într-un mod dinamic şi profesional. „Trendul anului 2008 va trebui să fie implementarea soluţiilor de e-government, iar majoritatea studiilor de caz prezentate în cadrul conferinţei s-au axat pe modalităţi de implementare ale acestora pornind de la experienţa deja acumulată precum şi din perspectiva finanţărilor preconizate în diversele Programe Operaţionale Sectoriale”, a declarat ieri Sevil Sumanariu. Printre concluziile conferinţei se numără faptul că, avînd sfere diverse de cuprindere (proiecte la nivel judeţean cu abordare pentru toate primăriile din judeţ şi cu localizare strictă, la nivelul unei singure primării sau consiliu judeţean), soluţiile prezentate s-au axat pe sisteme de back-office şi automatizare a proceselor administraţiei publice, serviciile electronice - aria lor de front-office, cu mici excepţii, fiind încă la nivel de informare a cetăţeanului. Totodată, conducerea ANIAP consideră că, în condiţiile existenţei legislaţiei aferente, suficientă pentru implementarea serviciilor electronice de nivel tranzacţional, soluţiile prezentate au demonstrat stadiul de acumulări „cantitative” şi „încă în construcţie” ale conceptului de e-government în cadrul administraţiei publice locale. Majoritatea soluţiilor prezentate au reliefat necesitatea interoperabilităţii sistemelor informatice şi a bazelor de date în vederea asigurării succesului în implementarea soluţiilor de e-government şi, nu în ultimul rînd, asigurarea accesului la registrele naţionale (ex: registrul populaţiei, registrul agenţilor economici, etc) precum şi existenţa nomenclatoarelor naţionale (ex: nomenclatorul localităţilor, nomenclatorul de străzi, etc). Chiar dacă nu se regăsesc în lista celor 20 de servicii electronice monitorizate de Comisia Europeană, multe soluţii au prezentat în schimb alternative viabile de servire a cetăţeanului, fiind aliniate la condiţiile actuale din administraţia publică locală: soluţii de „call-center” şi interogare telefonică asupra unor domenii de interes public, consultare şi informare cetăţenească prin intermediul portalurilor (forumuri, formulare preluare opinii etc) precum şi a infochioşcurilor. „În problematica e-government şi a informatizării administraţiei publice locale este absolut necesară consultarea ANIAP nu numai la un nivel formal, ANIAP fiind purtătorul de cuvînt al tuturor celor care, în acest moment, implementează şi administrează sisteme de e-guvernare”, a spus preşedintele ANIAP.