Informaţii - şoc în cazul subofiţerului ISU mort într-un accident rutier

Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) au făcut ieri, o dezvăluire şocantă în cazul subofiţerului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” (ISU) care a murit, luni după-amiază, într-un accident rutier petrecut la ieşirea din oraşul Ovidiu. „Specialiştii care au efectuat analiza probelor biologice de sînge au stabilit că Ionuţ Vîrciu Şerbănescu avea o alcoolemie de 1,75 mg/l. Existau bănuieli în acest sens încă de la începutul cercetărilor, dar, pînă nu am primit rezultatele oficiale, nu ne-am putut pronunţa asupra acestui aspect”, a declarat cms. Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa. „Alcoolemia conducătorului auto reprezintă un element capital în cadrul anchetei pe care am demarat-o pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc tragicul eveniment rutier de luni după-amiază. Putem spune că în acest moment datele problemei s-au schimbat complet”, a adăugat cms. şef Constantin Dancu, şeful SPR Constanţa. Oamenii legii spun că maşina în care Ionuţ Vîrciu Şerbănescu şi-a găsit sfîrşitul va fi expertizată tehnic, aceştia neputînd exclude posibilitatea ca accidentul să fi avut loc din cauza unei defecţiuni.

Mergeau în localitatea Lumina

Ionuţ Vîrciu Şerbănescu şi colegul lui, Traian Mocanu, care se afla pe scaunul din dreapta faţă, mergeau luni după-amiază în localitatea Lumina. Aceasta este concluzia anchetei interne, demarate la nivelul ISU „Dobrogea”. „Cei doi se îndreptau spre localitatea Lumina, pentru că Traian Mocanu trebuia să ia nişte medicamente de la o persoană care locuieşte acolo. Asta am stabilit în urma cercetărilor pe care le-am efectuat. Din unitate au plecat fără aprobare, spunînd la poartă că merg să ia ceva de la maşină”, a declarat col. Traian Oprea, şeful ISU „Dobrogea”. „Alcoolemia despre care se vorbeşte mi se pare foarte mare. Am aflat cu stupoare această informaţie de la reprezentanţii Poliţiei Rutiere şi mărturisesc că nu ne aşteptam la aşa ceva. Există colegi care au stat de vobă cu Ionuţ în jurul orelor 12.00 şi niciunul dintre ei nu a remarcat că ar fi mirosit a alcool sau că ar fi avut un comportament ciudat. Noi nu punem la îndoială rezultatul analizelor, dar aşteptăm un raport mai detaliat”, a adăugat col. Oprea.

Medicul legist Marius Popa, şeful Serviciului Judeţean de Medicină Legală Constanţa (SML), a declarat: „În general, în cazul persoanelor decedate, sîngele supus analizelor este recoltat din vena femurală. Nu ştiu în acest caz de unde a fost recoltat sîngele, pentru că nu eu am efectuat necropsia. Există o marjă de eroare în ceea ce priveşte stabilirea alcoolemiei, de maximum 0,20”.

„Ionuţ nu consuma alcool înainte de a se urca la volan”

Roxana Vîrciu Şerbănescu, soţia lui Ionuţ, este convinsă că rezultatele analizelor sînt greşite. „Este imposibil. La 1,75 alcoolemie, un om poate intra în comă. Nu se poate ţine pe picioare. Este peste puterile mele să cred aşa ceva. Eu bănuiesc că este vorba despre o încercare de muşamalizare, pentru că unii nu şi-au făcut treaba bine. Nu pot să înţeleg de ce agenţii de poliţie care au fost la faţa locului au aruncat probele de pe şosea. Au spus că încurcă circulaţia şi le-au scos de pe carosabil, în loc să facă o anchetă serioasă. Cred că încearcă să-şi acopere greşelile. Ca de obicei, e vina mortului”, a declarat Roxana Vîrciu Şerbănescu. Tînăra spune că Ionuţ nu se urca niciodată băut la volan: „De fiecare dată cînd bea cîte o bere, eu eram şoferul. Ionuţ nu consuma alcool înainte de a se urca la volan. Devenise foarte responsabil, pentru că era conştient că avem un copil de crescut. Luni după-amiază, la 13:24, am primit de la el ultimul mesaj. Îmi spunea că mă iubeşte şi că îl iubeşte pe fiul nostru. Nu pot să cred că se gîndea la noi şi că puţin mai tîrziu a fost atît de iresponsabil încît să conducă sub influenţa alcoolului. Am de gînd să cer refacerea testelor”, a mai adăugat Roxana Vîrciu Şerbănescu. Mai mult, tînăra exclude varianta unei defecţiuni tehnice. „Era atît de pasionat şi se ocupa cu atît de mult interes de maşina aceea, încît nu pot să iau în calcul posibilitatea ca autoturismul să fi avut o problemă tehnică”, a declarat Roxana Vîrciu Şerbănescu.

Amintim că plutonierul Ionuţ Vîrciu Şerbănescu şi-a pierdut viaţa luni după-amiază, după ce a pierdut controlul autoturismului marca Mitsubishi Eclipse, înmatriculat CT 11 KYD, pe care îl conducea dinspre oraşul Ovidiu către localitatea Mihail Kogălniceanu. Maşina a rupt balustrada metalică de protecţie de pe marginea şoselei şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile, aterizînd pe un drum industrial, paralel cu DN 2A (Constanţa - Hîrşova). În urma impactului, Ionuţ Vîrciu Şerbănescu şi-a pierdut viaţa. Traian Mocanu a scăpat ca prin minune cu viaţă şi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. La momentul producerii accidentului, Ionuţ Vîrciu Şerbănescu şi Traian Mocanu erau în timpul orelor de program.