Informaţii din dosar, „pe surse”, deja în presă

08:40:40 / 07 Septembrie 2015

LAMENTABIL APARAREA CU ...IMPRUMUTUL

1.Pentru ORICE suma mai mare de 25 lei, TREBUIE, in caz de imprumut, sa existe CHITANTA. Chitanta se face in 2 exemplare (cate una pt fiecare parte), asa ca daca o chitanta e pierduta se dovedeste cu cea nepierduta. 2. Se ducea NOAPTEA sa plateasca taxe si impozite, gasea ghiseurile deschise ?????!!! 3. La banii pe care ii are in cont, era imposibil sa nu fi facut fata la plata "taxelor si impozitelor" Este cea mai neinspirata aparare. In rest ...BRAVO D.N.A.