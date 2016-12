Informaţii noi în cazul cadavrului găsit în zona Pescărie Agigea

Poliţiştii constănţeni continuă cercetările în cazul cadavrului găsit miercuri dimineaţă pe o plajă aflată în zona Pescărie Agigea. Oamenii legii spun că au primit rezultatele necropsiei, medicii legişti concluzionând că este vorba despre o femeie de aproximativ 1,60 metri înălţime şi că decesul a survenit, cel mai probabil, în urmă cu trei luni. Specialiştii au prelevat probe ADN, care urmează să fie comparate cu ADN-urile persoanelor dispărute ce figurează în baza de date a Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). Amintim că poliţiştii constănţeni au intrat în alertă miercuri dimineaţă după ce un cadavru a fost găsit, în jurul orelor 08.00, pe o plajă aflată în zona Pescărie Agigea. Descoperirea macabră a fost făcută de un bărbat care a apelat imediat linia unică 112 şi a cerut ajutorul autorităţilor. „Iniţial, am crezut că este vorba despre un celofan sau ceva de genul ăsta, dar mai apoi, când a fost adus la mal de valuri şi am văzut un picior, mi-am dat seama că este un corp omenesc. L-am tras cu o cange pe ţărm şi l-am acoperit cu o folie, după care am sunat la Poliţie şi am anunţat totul. Era în stare foarte avansată de putrefacţie: rămăseseră din el doar bucăţi de piele şi nişte oase şi nu avea cap. Oamenii legii nu pot elimina în această fază a anchetei nicio ipoteză de lucru. Aceştia iau în calcul posibilitatea ca victima să se fi înecat, dar nici varianta suicidului sau cea a crimei nu sunt excluse. Ancheta este derulată de ofiţerii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Constanţa.