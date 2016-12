“Informaţiile din comunicatul difuzat de ITF sunt false”

17:17:56 / 14 Februarie 2015

Fara salarii

Stimati colegi GSP, am ajuns din nou in aceeasi situatie din 2012 salariile sunt taiate 20% a fost raportat la Nautical Institute ca GSP ia bani la oameni pentru practica de DP s-au ajuns la sume de peste 4000 de dolari, sa poata ne plati pe noi? Oare niste excroci cu Comanescu in frunte cum sa iei banii de la oameni ..... Inloc sa le dai tu.