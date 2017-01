Informatizare din fonduri europene nerambursabile

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a semnat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) două contracte finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POR) şi co-finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), a comunicat vineri MTI. Primul proiect, intitulat „Sistem ICT de interoperabilitate şi centralizare a informaţiilor financiare pregătite pentru MTI”, are o valoare totală de 852.040 lei şi presupune achiziţionarea de servicii de consultanţă, audit, management de proiect, informare, publicitate şi training, achiziţionarea echipamentelor de tehnologia informaţiei şi comunicării, achiziţionarea aplicaţiilor software şi licenţelor necesare implementării şi achiziţionarea de aplicaţii informatice. Al doilea proiect, intitulat „Sisteme de interoperabilitate pentru management, urmărire şi transparenţă publică a investiţiilor şi lucrărilor realizate de către instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea MTI”, are o valoare totală de 1.711.000 lei şi presupune achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea şi managementul proiectului, audit, informare şi publicitate şi organizarea de cursuri de formare profesională.