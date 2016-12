Înfrângere aşteptată pentru CSV 2004 Tomis

CSV 2004 Tomis Constanţa a debutat cu stângul în ediţia 2013-2014 a Diviziei A1 la volei feminin, fiind învinsă clar sâmbătă, în deplasare, de CSU Medicina Tg. Mureş. Scorul partidei, 3:0 (25:8, 25:10, 25:12) în favoarea gazdelor, reflectă clar diferenţa actuală între cele două formaţii. Mureşencele se pregătesc pentru încă o participare în Cupa Challenge şi s-au întărit faţă de sezonul trecut, în timp ce Constanţa a pierdut toată echipa care obţinea bronzul campionatului precedent şi are acum în lot multe tinere şi unele jucătoare reactivate după câţiva ani de pauză.

„Medicina este o echipă valoroasă, care a făcut transferuri bune şi se bate la primele patru locuri. Noi am jucat primul meci în această componenţă şi am evoluat timorat, mai ales că am rămas de câteva zile fără ridicătoare (n.r. - Alexandra Kapelovies a părăsit echipa săptămâna trecută). Dacă vom evolua de acum încolo cu mai mult curaj, eu zic că vom creşte de la meci la meci. O remarc pe Cojocaru, care la 14 ani neîmpliniţi a debutat promiţător în prima ligă”, a declarat antrenorul principal al formaţiei constănţene, Constantin Alexe. Au evoluat pentru CSV 2004 Tomis: Loredana Halchin - Raluca Ispas, Ana-Maria Şerban, Alexandra Mocanu, Roxana Cătinean, Doina Cojocaru şi Andreea Ispas - libero (au mai jucat: Oana Oprea şi Ana-Maria Dumitru).

Celelalte rezultate ale etapei: CSM Tîrgovişte - Ştiinţa Bacău 1:3 (26:28, 19:25, 25:21, 22:25); Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0:3 (22:25, 10:25, 15:25); CS Volei Alba-Blaj - Penicilina Iaşi 3:0 (25:16, 25:18, 25:19); CSM Bucureşti - Unic Piatra Neamţ 3:0 (25:23, 28:26, 25:18); CSM Lugoj - SCM U. Craiova 1:3 (25:16, 24:26, 12:25, 20:25). Ieri a avut loc şi un meci devansat din etapa a 2-a, programată miercuri: Dinamo Bucureşti - Unic Piatra Neamţ 3:0 (25:19, 25:9, 25:19).