Înfrângere pentru BC Farul în primul meci din Cupa României

La Mediaş au avut loc, vineri, primele partide din cadrul turneului Cupei României la baschet masculin, Seria a 3-a. BC Farul Constanţa a debutat în această competiţie în faţa uneia dintre cele mai puternice formaţii ale primului eşalon, CSU Atlassib Sibiu, echipă pregătită de fostul antrenor al Farului, Dragan Petricevic. Experienţa sibienilor a fost decisivă în privinţa câştigătoarei, CSU Atlassib impunându-se în final cu 83-68. BC Farul a oferit o replică destul de bună şi chiar dacă a avut o perioadă mai scurtă de pregătire, a dovedit că treptat poate ajunge la nivelul dorit de banca tehnică.

„Am făcut un meci bun, iar în ultimul sfert ne-am apropiat la nouă puncte de Sibiu. Am avut un procentaj de patruzeci la sută la aruncările de trei puncte, dar am avut probleme la aruncările de la semidistanţă. Diferenţa s-a făcut însă la recuperări, unde noi am pierdut douăzeci şi una de mingi faţă de doar unsprezece ale lor. Per total însă, jocul îmi dă încredere. Începem să ne apărăm tot mai bine şi sâmbătă, cu Timişoara, avem şansa să câştigăm”, a declarat antrenorul Costel Cernat. Cele mai multe puncte pentru BC Farul au fost reuşite de Wallace - 22p, McFaraland şi Petronic - câte 13p. În cealaltă partidă din Seria a 3-a disputată vineri, Timba Timişoara - SCM Craiova 51-80.

Programul partidelor de sâmbătă şi duminică de la Mediaş - sâmbătă: BC Farul - Timba (ora 16.00), SCM Craiova - CSU Atlassib Sibiu (ora 18.15); duminică: Timba Timişoara - CSU Atlassib Sibiu (10.30), BC Farul Constanţa - SCM Craiova (ora 12.45). Prima echipa clasată din cele trei serii şi cel mai bun loc doi din toate seriile se vor califica în turul al doilea, acolo unde vor intra în competiţie şi echipele angrenate în Cupele Europene: BCM U Piteşti, CSU Ploieşti, BC Timişoara şi Gaz Metan Mediaş.