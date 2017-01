Înfrângere umilitoare pentru RCJ Farul

Evoluţie mult sub aşteptări pentru RCJ Farul Constanţa, duminică, în faţa propriilor suporteri, în partida cu RCM Timişoara, din etapa a doua a play-off-ului Superligii Naţionale. La capătul a 80 de minute în care înaintarea şi treisferturile constănţene au fost inexistente, RCM Timişoara s-a impus cu 40-6 (19-6) şi a luat şi punctul bonus. Oaspeţii au înscris primele două eseuri în primul sfert de oră, lucru care a demoralizat parcă formaţia Farului, neputincioasă să revină pe tabela de marcaj. Jantjies a dat speranţe celor peste 500 de suporteri prezenţi prin două lovituri de pedeapsă, dar timişorenii şi-au mărit avansul până la pauză, intrând la cabine după 19-6. Actul secund a fost la discreţia Timişoarei, iar scorul final, 40-6 pentru bănăţeni, reflectă modul în care s-au desfăşurat ostilităţile.

„Diferenţă ca de la cer la pământ între meciul cu Baia Mare şi cel cu Timişoara. În primul rând a fost o diferenţă de atitudine. Nu am reuşit să-i stopăm din prima şi apoi nu am mai crezut în forţele noastre. Am făcut un număr foarte mare de greşeli, care nu este permis la acest nivel“, a declarat antrenorul Cristi Brănescu. Pentru RCJ Farul au evoluat: Stein, S. de la Harpe, Gheară, Helu, Apostol, Jantjies, Laqai, De Nevilly, Van der Linde, Du Toit, Neacşu, Cr. Munteanu, Agiacai, Van Neel, Morrison. Au mai intrat: Gorun, Sasu, Mototolea şi Dumond.

În cealaltă partidă din play-off, CSM Baia Mare - Steaua Bucureşti 43-16. Clasament play-off: 1. RCM Timişoara 6p, 2. CSM Baia Mare 5p (esaveraj: 56-46) 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 5p (36-53), 4. Steaua Bucureşti 4p.