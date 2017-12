Înfrângeri la zero pentru echipele constănțene

Sâmbătă a început returul sezonului regulat în Divizia A2 la volei feminin, odată cu desfășurarea etapei a 8-a, în care ambele formații constănțene din Seria Est au părăsit terenul învinse. CS Medgidia a primit vizita liderului clasamentului, CSU Galați, care a tranșat sec disputa din sala „Iftimie Ilisei”, scor 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).

„Am întâlnit o echipă care de departe este cea mai valoroasă din seria noastră. Practic, au lotul din sezonul trecut, când au activat în Divizia A1. Sunt multe jucătoare cu vechi state de servicii în prima divizie și asta se vede. Nu ne-au dat nicio șansă, nu am reușit să intrăm deloc în meci. Am jucat, am alergat după minge, ne-am străduit, dar nu am reușit să ne ridicăm la nivelul lor. Din păcate, nouă ne cam lipsesc meciurile cu astfel de adversari, cu echipe valoroase, care se luptă pentru fiecare punct și pentru fiecare minge”, a afirmat antrenorul echipei din Medgidia, Florin Voinea, care a utilizat sâmbătă următoarele jucătoare: Elena Prisecaru - Andreea Ordeanu, Bianca Cojocaru, Mădălina Iacobiță, Elena Albu, Doina Cojocaru, Andra Cojocaru-libero (au mai jucat: Vanesa Deșliu, Diana Mihai, Nicoleta Cojocaru).

ACS Top Volei 05 Constanța a evoluat în deplasare, cu CSM Unic Piatra Neamț, care s-a impus cu scorul de 3:0 (25:12, 25:16, 25:13). Au evoluat pentru Top Volei (antrenori Constantin și Doina Ferenți): Cosmina Marinescu - Elif Gafar, Tania Culică, Ioana Bogdan, Georgiana Moroianu, Ioana Antonescu, Bianca Panait-libero (au mai intrat: Alexandra Nae, Alexandra Niculescu, Claudia Bărbulescu).

Celelalte rezultate din Seria Est: Rapid București - CTF Mihai I București 3:0; CSM II București - CSM 2007 LPS Focșani 2:3.

Clasament: 1. CSU Galați 22p (setaveraj 23:4); 2. Rapid București 19p (21:7); 3. CS Medgidia 16p (18:10); 4. CSM 2007 LPS Focșani 15p (17:12); 5. CSM Unic LPS Piatra Neamț 10p (11:15); 6. CSM II București 9p (13:17); 7. CTF Mihai I București 5p (6:20); 8. ACS Top Volei 05 Constanța 0p (0:24).