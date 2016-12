Infrastructură constănţeană cu bani europeni

Primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, estimează pentru anul 2013 un buget apropiat de valoarea celui de anul trecut, care, însă, nu îi va permite cine ştie ce investiţii majore. „Singura noastră şansă sunt fondurile europene. Am pregătit toată documentaţia pentru un proiect integrat în vederea realizării reţelei de canalizare şi asfaltării a 12 kilometri de drum. Proiectul are o valoare de 2,5 milioane de euro. Acum nu trebuie decât să se deschidă linia de finanţare, pentru a putea depune proiectul. Este singura variantă pentru a putea face investiţii în infrastructură la nivelul comunei. Din bugetul local este foarte greu să faci o asemenea investiţie”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. El a precizat că, în cadrul acestui proiect, doreşte să introducă şi realizarea gropii ecologice. „În prezent, cei care au realizat documentaţia la proiectul integrat caută soluţii pentru a introduce şi amenajarea gropii ecologice. Este necesară şi o astfel de investiţie. Nu ştiu dacă vom reuşi să obţinem bani, dar măcar depunem documentaţia”, a spus primarul. Aprobarea şi finanţarea proiectului integrat ar ridica serios bugetul comunei. Primarul mai spune că, din bugetul local, în 2013, nu se vor face decât nişte lucrări de pietruire, pentru care a semnat deja un contract la o carieră de piatră din apropierea comunei. „Utilaje avem, pentru aceasta am decis să investim în această direcţie, acum avem pregătită şi piatra, nu trebuie decât să aşteptăm să se îndrepte vremea şi să dăm drumul la treabă”, a afirmat primarul de la Ciobanu.