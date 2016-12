Infrastructură finanţată din... sponsorizări

România reuşeşte să surprindă, dar nu prin vreo decizie benefică a Guvernului, ci prin eforturile celor care conduc autorităţile locale şi care, în România anului 2010, au ajuns să facă infrastructura comunităţilor pe care le conduc din sponsorizări. Despre Guvernul Boc nu trebuie să mai amintim cât de incompetent este, lucru recunoscut chiar de unii lideri din PDL. Trebuie însă evidenţiat faptul că, la nivelul autorităţilor locale, primarii continuă să caute soluţii pentru a duce la bun sfârşit proiectele pe care şi le-au propus. Criza financiară se resimte cu vârf şi îndesat la nivelul autorităţilor locale, care abia mai pot respira când vine vorba de plata salariilor şi a cheltuielilor de întreţinere. Despre investiţii nu se mai pune problema, decât dacă sunt finanţate din fonduri europene sau dacă sunt sponsorizate. Primăria oraşului Ovidiu s-a folosit de această ultimă „sursă financiară” pentru a pune la punct mai multe străzi din oraş. „Când doreşti să faci ceva cu adevărat reuşeşti să găseşti soluţiile care să te ajute. Eu am făcut apel la câteva societăţi din apropiere de Ovidiu care exploatează cariere de piatră şi le-am solicitat ajutorul. Au fost receptive şi astfel am reuşit să pietruim şapte străzi şi să le pregătim pentru asfaltare. Cât priveşte asfaltul, acesta costă bani, iar noi deocamdată nu avem în buget suficiente fonduri pentru aşa ceva. Important este că am făcut această pietruire”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, membru PDL. El a precizat că şi locuitorii din Ovidiu au fost receptivi la problemele financiare prin care trece administraţia locală. „Trebuie să spun că locuitorii oraşului sunt alături de noi, ca autoritate locală, şi le mulţumesc. Am reuşit să tragem reţeaua de canalizare pe două străzi. Lucrarea s-a făcut cu ajutorul locuitorilor de acolo. Noi, ca Primărie, nu am făcut decât săpăturile. Ei şi-au cumpărat toate materialele necesare şi noi le-am montat. Este, cred, cel mai bun exemplu de colaborare între cetăţeni şi autoritatea locală”, a spus Bocai. Cum bugetul este mic, Primăria nu mai poate face investiţiile pe care şi le-a propus şi despre care le-a vorbit locuitorilor. Totuşi, cu un efort financiar minim, la Ovidiu s-au reuşit destul de multe. Ne amintim că, nu de mult, ministrul Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, se lăuda cu un program de asfaltare a 10.000 de kilometri de drumuri. Bineînţeles, proiectul a rămas doar la stadiul declarativ, pentru că până şi primăriile portocalii au ajuns să îşi facă infrastructura comunităţii din sponsorizări de la privaţi, pe care, în prezent, Guvernul Boc îi hăituieşte fiscal şi îi îndeamnă tot mai mult să părăsească România. La începutul săptămânii, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, amintea că, la nivelul Ministerului Transporturilor, sunt disponibile miliarde de euro din fondurile europene care pot fi folosite pentru infrastructura rutieră. Aşa cum spunea preşedintele CJC, probabil că lui Berceanu nu îi convine faptul că acele miliarde de euro sunt verificate de anagajaţii Uniunii Europene şi astfel nu se pot face aranjamente pentru ca firmele de casă ale PDL să sustragă aceşti bani.