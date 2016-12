Infrastructura, modernizată cu fonduri UE

PROIECTE Cum 2013 s-a anunţat a fi un an nu prea bun din punct de vedere al finanţărilor, principalele surse de bani pentru administraţiile locale au rămas tot fondurile europene. În aceste condiţii, primarii şi-au făcut planuri pentru realizarea unor proiecte pe care speră să le „pună pe picioare” în anii următori cu ajutorul banilor Uniunii Europene. Este şi cazul primarului comunei Grădina, Gabriela Iacobici, care spune că, în 2013, aşteaptă să-i fie aprobate două proiecte. Primul vizează modernizarea sistemului de alimentare cu apă, introducerea reţelei de canalizare şi amenajarea unei staţii de epurare în localitatea Grădina, iar cel de-al doilea proiect cuprinde asfaltarea a zece kilometri de drum în cele două sate (Grădina şi Cheia) care aparţin de unitatea administrativ teritorială. „Cele două proiecte au o valoare de cinci milioane de euro şi, dacă vor fi aprobate, vom reuşi să dezvoltăm şi mai mult comuna”, a mai declarat Iacobici.

PIEDICI Din păcate, spune Iacobici, cele două proiecte au zăcut aproape trei ani la fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului, unde au fost declarate eligibile, dar nefinanţare, pentru că cei de la Minister au anunţat că nu mai au fonduri disponibile. În această situaţie, primarul comunei Grădina a declarat că a redepus proiectele la actualul Minister al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. „Am hotărât să nu irosim proiectele la care am lucrat atâta vreme şi pentru care am cheltuit mulţi bani de la bugetul local. De aceea, am decis să ne încercăm norocul la Ministerul Agriculturii, care ne-a şi trimis o hârtie prin care ne înştiinţează că se deschide o sesiune de depunere de proiecte”, a declarat Gabriela Iacobici.