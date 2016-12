Infrastructura, modernizată în ciuda lui STOP-Boc

ISTORIC Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria oraşului Techirghiol au încheiat ieri proiectul “Reabilitarea şi modernizarea de drumuri în staţiunea Techirghiol”. Proiectul a fost conceput de conducerea CJC încă din 2004, la vremea respectivă având o valoare de 7 milioane de euro, sub numele “Reabilitarea staţiunii Techirghiol”. “Şi atunci, şi acum am considerat că staţiunea Techirghiol este bijuteria litoralului românesc şi a României. Este păcat că nici măcar acum nu suntem în stare să beneficiem de multiplele avantaje pe care le are staţiunea în ceea ce priveşte turismul balnear. Din păcate, în 2004, când am făcut acest proiect, cu Anca Boagiu la conducerea Ministerului Dezvoltării a căzut primul sub listă, din cauza culorii politice diferite atât a mea, cât şi a primarului. Fără nicio motivaţie proiectul a fost trecut pe lista de rezervă, iar după aderarea României la Uniunea Europeană, cu reactualizarea documentelor, acest mare proiect a fost rupt în două. Unul dintre ele este cel la care astăzi (n.r. ieri) finalizăm şi faza de implementare, şi unul care este încă în faza de încercări de eligibilitate şi implementare. Eu cred în continuare că atât eu cât şi primarul Adrian Stan şi ceilalţi colegi din cadrul CJC trebuie să depunem toate eforturile pentru a finaliza modernizarea staţiunii Techirghiol cât mai repede cu putinţă. Este dreptul locuitorilor din Techirghiol şi al tuturor locuitorilor judeţului Constanţa să beneficieze de aceste modernizări care ne pot aduce locuri de muncă şi bunăstare”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

PIEDICI El a precizat că prin divizarea acestui proiect şi prin blocarea lui la nivel politic, România a pierdut bani europeni pe care îi putea lua foarte uşor. “România nu este în stare să ia banii europeni nu pentru că nu vrea primarul oraşului Techirghiol, sau preşedintele Consiliului Judeţean, ci pentru că în ministere şi în Guvern sunt oameni care nu fac diferenţa între ceea ce înseamnă ideologie şi ce înseamnă să privezi dreptul unei localităţi, sau al unui judeţ de a folosi fondurile europene. La nivelul autorităţilor locale, în cadrul regiunilor de dezvoltare noi ne batem pe proiecte şi avem un grad de absorbţie de peste 90% din fondurile alocate, în timp ce onor Guvernul, din 2007 şi până în prezent, nu a reuşit să ia decât 4,5% din fondurile europene alocate. Acum, după patru ani de la intrarea României în UE, se vorbeşte despre înfiinţarea Ministerului Fondurilor Europene. Noi, autorităţile locale, ţipăm după acest minister şi de necesitatea descentralizării fondurilor europene de ani de zile”, a spus Constantinescu. În ceea ce priveşte proiectul finalizat ieri prin care trei dintre străzile oraşului Techirghiol au fost complet reabilitate, preşedintele CJC a spus că este o mare realizare, precizând că trebuie felicitaţi atât constructorii cât şi consilierii locali din Techirghiol şi primarul Adrian Stan, care împreună cu conducerea CJC nu au abandonat acest proiect. “Îi asigurăm pe cetăţenii din Techirghiol că nu ne vom opri aici şi că vom continua să ne zbatem pentru reabilitarea staţiunii Techirghiol”, a spus Constantinescu.

PROIECT IMPLEMENTAT Adrian Stan consideră că reuşita pentru implementarea unor astfel de proiecte este aceea că atât Primăria cât şi CJC au avut ca scop dezvoltarea staţiunii fără a pune în primul plan problemele politice. “Nu pot decât să mă bucur că acest proiect a fost dus la bun sfârşit, mai ales că pe perioada lucrărilor am întâmpinat o serie de probleme neprevăzute. Trebuie să îmi cer scuze atât în faţa locuitorilor cât şi turiştilor care au venit în această vară pentru disconfortul creat de lucrările de reabilitare. Important este că de acum încolo, cel puţin cinci ani, oraşul Techirghiol are o tramă stradală, o infrastructură de apă şi de canalizare, cum poate nu a avut niciodată. Trebuie să mulţumesc CJC pentru sprijinul acordat prin alocarea banilor necesari pentru co-finanţarea acestui proiect. Pot spune că este un cadou din partea CJC, dacă ne gândim că Primăria Techirghiol nu a făcut decât să pună la punct documentaţia. Eu sper ca în continuare CJC să ne sprijine şi în celelalte proiecte pe care le avem fie în derulare, fie dorim să le implementăm”, a declarat Adrian Stan. Prin acest proiect, la nivelul oraşului Techirghiol au fost reabilitaţi 3,8 kilometri de tramă stradală (strada Ovidiu, strada Traian, bulevardul Victor Crimescu), după ce în prealabil au fost reabilitaţi tot atâţia kilometri din reţeaua de apă şi canalizare. “Efortul CJC a fost mult mai mare dacă ne gândim că, pe parcursul lucrărilor, executate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri, am întâmpinat o serie de dificultăţi, prin descoperirea unor reţele din ceramică de care cred că nu ştia nimeni. Poate, dacă nu am fi urmărit interesul cetăţenilor, am fi putut bloca lucrarea. Însă, la nivelul CJC am găsit resursele şi înţelegerea necesară pentru a depăşi aceste probleme”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. Proiectul a avut o valoare totală de aproximativ 14 milioane de lei, şi s-a desfăşurat pe o perioadă de 22 de luni.