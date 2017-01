Infrastructură pentru un cartier nou din Medgidia

18:00:34 / 01 Iulie 2014

bravo

Esti increncenat tare de tot labus ! A explodat vidu din capu tau..sau kk din el, ca altceva nu ai. Bag seama ca esti UNICUL votant si admirator al vice...zdei, De ce n-o iei acasa ?!In ce te priveste este clar ca esti un maidanez, doar partidul te tine in viata, in rest nema familie, mama, nevasta prieteni,...