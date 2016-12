Infrastructura precară alungă tinerii din localitate

În zilele noastre, mediul rural din România nu oferă condiții de trai demne de secolul în care trăim, iar mulți tineri aleg să-și construiască un viitor fie în zonele urbane, fie dincolo de granițele țării. Bătrânii rămași în urma lor se sting, treptat, din viață, iar populația comunelor scade drastic, spre nefericirea primarilor. O astfel de nemulțumire are, de exemplu, autoritatea locală din Gârliciu, ai cărei reprezentanți declară că, în lipsa infrastructurii și a locurilor de muncă, nu au nicio șansă de a ține tinerii în localitate. Din acest motiv, primarul Constantin Cimpoiașu a afirmat că va apela la sprijinul Uniunii Europene, pentru introducerea rețelei de canalizare și asfaltarea drumurilor din Gârliciu.

PLANURI Edilul spune că a mai încercat, în urmă cu patru ani, să obțină fonduri nerambursabile UE prin măsura 3.2.2 prin vechiul exercițiu financiar european, însă nici până acum nu a primit niciun răspuns. Totuși, va depune din nou proiectul, odată cu începerea programului de finanțare 2014 - 2020. „Viitorul comunei Gârliciu este în pericol, având în vedere că nu există utilități ca la oraș. Tinerii nu-și pot lua viața în mâini, nu-și pot forma o familie, pentru că locurile de muncă lipsesc cu desăvârșire. De aceea, fug în orașe. În prima fază, vreau neapărat să obțin fonduri europene, pentru a introduce canalizare, a construi o stație de epurare modernă și pentru asfaltarea a 23 de kilometri de drum din localitate. Dacă vom reuși să implementăm acest proiect, abia atunci vor veni și investitorii și, automat, vor exista locuri de muncă. Și la noi există tineri școliți și dornici de muncă și este păcat să-i lăsăm să plece. În plus, dacă vor exista aceste utilități, poate că și oamenii plecați în străinătate se vor întoarce la casa părintească, pentru a-și deschide afaceri. Suntem la 900 de metri de Dunăre, iar turiștii deja încep să vină aici la pescuit. Zona are potențial turistic și, dacă vor exista străzi asfaltate și canalizare, alt curaj vor avea oamenii să vină să investească în comună. Mai am doi ani până la terminarea mandatului și, până atunci, îmi doresc neapărat să implementez acest proiect. Acesta este startul spre o viață mai bună. În caz contrar, în 20 de ani, nu știu ce va mai rămâne din comuna noastră”, a declarat Cimpoiașu.