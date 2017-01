Infrastructura, prioritară pentru ministrul Transporturilor

Înainte de a se întîlni cu reprezentanţii autorităţilor locale, ministrul Transporturilor a vizitat mai multe obiective din judeţ. Prima oprire a făcut-o la sediul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APMC), unde a declarat că este adeptul descentralizării: „Ministerul Transporturilor este la fel ca pe vremea comunismului, avînd în subordine 59 de instituţii, iar eu petrec jumătate din zi semnînd hîrtii pentru acestea. Este normal să doresc descentralizarea. În acest sens, am să încep cu porturile fluviale, pentru care am să fac o solicitare autorităţilor locale de a le lua în administrare, iar în funcţie de răspunsul acestora, am să iniţiez un proiect de hotărîre de guvern”, a declarat Orban. El a subliniat faptul că Portul Constanţa este un punct strategic pentru dezvoltarea economică a României în următorii ani şi poate influenţa benefic importanţa geostrategică a poziţiei ţării noastre în contextul actual. „Urmăresc îndeaproape proiectele Autostrăzii Soarelui, respectiv segmentul Cernavodă - Constanţa şi Centura Constanţei, cele de refacere a infrastructurii feroviare Bucureşti - Constanţa şi toate cele care leagă portul de Europa şi aici mă refer la cele care vizează tronsonul 4 rutier, feroviar şi Culoarul 7 Paneuropean”, a adăugat ministrul. Dintre proiectele portuare, Orban a subliniat că prioritate are construirea podului rutier care leagă Portul Constanţa Nord de Constanţa Sud Agigea şi pentru care va iniţia un proiect de hotărîre de guvern pentru alocarea fondurilor necesare executării: „Acest pod, care va face legătura între terminalul de containere şi restul portului, va avea şi o bandă care va face legătura cu autostrada Bucureşti - Constanţa, ceea ce va însemna degrevarea podului rutier Agigea de traficul comercial”. Orban a mai spus că este direct interesat şi de lucrările de dezvoltare a Canalului Dunăre - Marea Neagră, care a fost dat în folosinţă înainte de a se finaliza lucrările de construcţie, dar şi de extinderea capacităţii terminalului de containere. După o vizită fulger în terminalul de produse petroliere, la terminalul de barje, la silozurile din Portul Agigea şi terminalul de containere, Orban a vrut să vadă în ce stadiu sînt lucrările de supraînălţare a DN 39, între staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud. „Reprezentanţii Administraţiei Drumurilor mi-au spus că lucrările sînt în întîrziere doar cu două săptămîni, însă eu cred că decalarea este mult mai mare. Dacă firma care execută lucrările nu va termina la timp, va fi aspru penalizată, mai ales că afectează serios traficul între staţiunile de pe litoral”, a spus Orban.