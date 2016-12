Infrastructura, realizată doar cu bani europeni

Primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, a declarat că, după aprobarea bugetului local, care va avea loc cel mai probabil la sfârşitul săptămânii viitoare, va şti exact care vor fi priorităţile investiţionale pentru acest an. „Având în vedere că bugetul pentru 2013 este asemănător ca valoare cu cel de anul trecut, nu ne vom permite cine ştie ce investiţii majore. Singura noastră şansă sunt fondurile europene. Am pregătit toată documentaţia pentru un proiect integrat în vederea realizării reţelei de canalizare şi asfaltării a 12 kilometri de drum. Proiectul are o valoare de 2,5 milioane de euro. Din discuţiile purtate cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, la începutul lunii aprilie vom putea depune acest proiect pentru care sperăm să primim finanţare. Este singura variantă pentru a putea face investiţii în infrastructură la nivelul comunei”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. El a precizat că, în cadrul acestui proiect, doreşte să introducă şi realizarea gropii ecologice. (R.N.)