Infrastructura rutieră, o necesitate pentru un judeţ turistic

PRIORITĂŢI Investiţiile în infrastructură rămân o prioritate pentru Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), care şi-a concentrat eforturile şi banii din buget în această direcţie. Cum banii din bugetul propriu au fost şi sunt insuficienţi pentru a acoperi toate nevoile judeţului, conducerea CJC şi-a îndreptat serios atenţia spre fondurile europene. Aşa se face că, în prezent, la nivelul judeţului Constanţa, 13 proiecte finanţate cu fonduri europene sunt în diferite faze de implementare. ”Am considerat că este necesară reabilitarea infrastructurii pentru a putea oferi cele mai bune condiţii viitorilor investitori. Suntem un judeţ turistic, motiv pentru care infrastructura rutieră trebuie să fie la cel mai bun nivel. Începând cu 2004 ne-am concentrat atenţia spre acest segment, unde, împreună cu Regia Judeţeană de Drumuri, am stabilit priorităţile de investiţii. O parte dintre proiecte a fost susţinută financiar şi de Ministerul Dezvoltării, care a înţeles că, fără o reţea de drumuri bine pusă la punct, nu putem vorbi despre un turism eficient. Turiştii care vin acum pe litoral au mai multe variante pe care le pot folosi pentru a ajunge la destinaţie. Împreună cu MDRT am finalizat o parte din lucrările drumului Medgidia-Valea Dacilor, care duce spre sudul litoralului. Anul acesta vom termina şi restul traseului şi, astfel, turiştii pot ajunge mult mai repede la 23 August şi, de acolo, în staţiunile din sud”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

VARIANTE El a precizat că sunt şi alte drumuri judeţene care au fost reabilitate şi pe care se poate circula în cele mai bune condiţii. ”Drumul judeţean Ţepeş Vodă-Siliştea care face legătura între două drumuri naţionale a fost, de asemenea, reabilitat şi poate fi folosit ca alternativă pentru turişti. De curând am redeschis circulaţiei şi drumul judeţean 228 Nazarcea-Ovidiu, pentru traficul uşor. Acolo a fost refăcută infrastructura şoselei, iar după ce se vor turna şi ultimele două straturi de asfalt se va da drumul şi traficului greu. În perioada lucrărilor la acest drum, CJC a oferit turiştilor o variantă reabilitată, care face legătura între Medgidia şi Mihail Kogălniceanu, prin Cuza Vodă. Toate aceste investiţii le-am făcut pentru ca turiştii să ajungă cât mai repede la destinaţie. Nu trebuie să ne oprim aici, pentru că litoralul românesc trebuie legat şi de Delta Dunării, motiv pentru care şoseaua expres Constanţa-Tulcea trebuie să devină o prioritate. Poate dacă am fi avut terminaţi şi cei 54 de kilometri de autostradă de la Cernavodă la Constanţa, dar şi centura de ocolire a Constanţei, am fi putut vorbi acum despre o infrastructură rutieră aproape completă”, a spus Constantinescu. Preşedintele CJC consideră că toate acest investiţii, la care se adaugă şi reabilitarea căminelor culturale, a dispensarelor şi a grădiniţelor sunt chestiuni de normalitate, ele netrebuind să fie enumerate la capitolul realizări.