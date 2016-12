Infrastructură veche de 45 de ani

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a declarat că printre priorităţile sale se numără reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare ale oraşului. Potrivit primarului, trebuie înlocuite atât reţeaua de apă, cât şi cea de canalizare, din cauza faptului că o parte din reţeaua de canalizare are o vechime de peste 45 de ani, este subdimensionată şi cu durată de funcţionare expirată, are un grad mare de coroziune, înregistrându-se multe pierderi pe reţele, iar costurile de întreţinere şi exploatare sunt foarte ridicate. În acest sens, Mariana Mircea a spus că a făcut mai multe demersuri pentru remedierea acestor deficienţe în vederea măririi gradului de confort al populaţiei şi dezvoltarea oraşului în următorii ani. Printre lucrările care vor fi demarate anul acesta se numără construirea unei noi staţii de pompare, extinderea conductei de aducţiune a apei, înlocuirea reţelei de canalizare, lucrări care fac parte dintr-un proiect amplu depus la Ministerul Mediului. Mariana Mircea a spus că reţeaua de canalizare se va extinde pe 14 străzi din Cernavodă: Călăraşi, Nicolae Bălcescu, General Irimia Grigorescu, Mircea cel Bătrân, Miron Costin, Indiguirilor, Viorelelor, Ioachim Ionaşcu, Ghioceilor, Războieni, Mărăşeşti, Maxim Gorki şi 1919. Primarul a mai spus că un alt proiect derulat de Primăria Cernavodă cuprinde reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă, care va fi implementat prin Compania Naţională de Investiţii şi are o valoare de 3.500.000 de euro.