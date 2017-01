Infringementul bate la uşa României din cauza legislaţiei SRL-urilor

Comisia Europeană (CE) va iniţia procedurile de infringement (încălcarea dreptului comunitar) împotriva României şi altor patru state membre, pentru neaplicarea în legislaţia naţională a unei directive privind simplificarea majorării capitalului şi restructurarea acţionariatului SRL-urilor. \"Comisia va trimite avize motivate Belgiei, Spaniei, Luxemburgului, Portugaliei şi României referitor la directiva de simplificare a constituirii, menţinerii şi modificării capitalului societăţilor comerciale\", se arată într-un comunicat al Executivului de la Bruxelles. Directiva la care se referă CE a fost concepută pentru a facilita majorările de capital şi a simplifica restructurarea acţionariatului în cadrul societăţilor cu răspundere limitată (SRL-uri). În plus, statele membre ar avea posibilitatea de a scuti societăţile comerciale de la cerinţe specifice de raportare. Totodată, directiva prevede garanţii armonizate pentru creditori în cazul unei reduceri de capital. Directiva a fost adoptată în anul 2005, iar termenul limită de aplicare în legislaţia naţională a expirat la finele lunii aprilie din acest an. Cehia, Ungaria, Olanda şi Polonia vor primi, de asemenea, avize motivate, cu privire la o directivă care are ca scop îmbunătăţirea calităţii informaţiilor raportate de companiile listate la burse, prin modificarea obligaţiilor de transparenţă ale acestora. CE va sesiza Curtea Europeană de Justiţie în cazul Belgiei, Greciei, Spaniei, Franţei, Portugaliei şi Suediei pentru neaplicarea, în legislaţia naţională, a unei directive din 2006 care ar facilita fuziunile la nivel transfrontalier în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată.