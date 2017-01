Înfrîngere onorabilă pentru constănţence

Echipa galactică a campioanei României, Oltchim Rîmnicu Vîlcea, a fost la un pas să se împiedice la Constanţa în disputa cu CS Tomis, contînd pentru etapa a doua a Ligii Naţionale de handbal feminin. Disputată ieri, în Sala Sporturilor, partida a scos în faţă o formaţiei constănţeană mult schimbată în bine faţă de sezonul trecut. Decise să pună probleme mult mai titratelor adversare, Mateescu şi compania au început în forţă, în special în defensivă, păstrînd scorul echilibrat pînă la jumătatea primei reprize. Spre disperarea antrenorului Gheorghe Tadici, CS Tomis a început să se desprindă pe tabela de marcaj şi, în minutul 20, gruparea de pe litoral conducea cu un incredibil 11-8. A fost momentul în care şi-au intrat în rol cei doi arbitri băimăreni, Ionuţ Marta şi Ştefan Handrea, care au luat cîteva decizii eronate, toate în favoarea oaspetelor. În plus, între buturi a intrat Luminiţa Huţupan Dinu, care a închis poarta, iar la pauză, Oltchim a intrat în avantaj, 14-11. Cele opt goluri consecutive reuşite de vîlcence păreau să fi decis soarta partidei, însă gazdele au forţat după pauză, reducînd din nou diferenţa, 21-18. Experienţa şi-a spus în cele din urmă cuvîntul, campioana impunîndu-se cu 31-26, dar arbitrajul a lăsat un gust amar oficialilor constănţeni. Au marcat Mateescu 7, Marcu 5, Grigore 4, Dospin 4, Pîrîianu 3, Georgescu 1, Drilea 1, Druţu 1 pentru CS Tomis, respectiv Gîlcă 12, Meiroşu 7, Nechita 3, Puşcaşu 3, Vădineanu 2, Beşe 2, Elisei 1, Lecuşanu 1 pentru Oltchim.

Acuze dure la adresa arbitrajului

Prestaţia arbitrilor a fost atacată, însă, de oficialii constănţeni, antrenorul Tomisului, Dumitru Muşi primind o eliminarea de 2 minute din cauza protestelor. “Sînt mulţumit de felul în care s-au luptat fetele. Din păcate, la scorul 11-8 în favoarea noastră, cînd se putea întîmpla o minune, arbitrii au schimbat regulile în favoarea celor puternici. Oltchim era o echipă de bătut. Nu sînt supărat, pentru că, pînă la urmă, am jucat cu lotul naţional”, a acuzat Muşi. “Aşa cum am văzut echipa în confruntarea cu Oltchim, vom pune probleme oricărei echipe în acest sezon”, a adăugat preşedintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. “Nu cred că arbitrii au influenţat rezultatul final. Ne-au lipsit cîteva jucătoare de bază şi, în plus, le-am spus jucătoarelor să-şi dozeze efortul, pentru că ne aşteaptă un final de lună extrem de solicitant. Pînă la urmă, diferenţa de valoare şi-a spus cuvîntul”, a replicat Tadici. Celelalte meciuri ale etapei se vor desfăşura astăzi după următorul program: HCM Buzău - CSM Sf.Gheorghe, Dunărea Brăila - HCM Baia Mare, Cetate Deva - Rulmentul Braşov, Rapid Bucureşti - HC Zalău, HCM Roman – U Cluj.