Înfrîngere pentru CS Tomis în primul amical cu Dunărea Brăila

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa profită de pauza din campionat pentru a pregăti următoarea etapă din Liga Naţională, cînd va da piept cu HCM Baia Mare. Ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, elevele lui Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu au susţinut o partidă amicală în compania celor de la Dunărea Brăila. Întîlnirea s-a încheiat însă cu o înfrîngere usturătoare pentru handbalistele constănţene, care au cedat în faţa oaspetelor cu 29-39 (14-19). Fără portarul Mihaela Blaga, încă nerefăcută după accidentarea suferită în ultima etapă, dar şi fără Diana Druţu, şi ea accidentată, Tomisul nu a ţinut piept adversarelor decît nouă minute, 5-5. Apărarea a fost în continuare capitolul deficitar al formaţiei constănţene, dar am notat şi lipsa de concentrare a jucătoarelor pe faza de atac. În aceste condiţii, Dunărea Brăila s-a desprins treptat pe tabela de marcaj, înregistrînd la pauză un avantaj de cinci goluri, 19-14. Handbalistele constănţene nu s-au regăsit nici în cea de-a doua parte a întîlnirii, cînd oaspetele s-au desprins chiar şi la 12 goluri, 36-24 (min. 50). „Dunărea Brăila este o echipă puternică. Din păcate, noi am greşit foarte mult. Am ratat numeroase aruncări de la şapte metri şi am greşit foarte mult pe faza de apărare. Brăila ne-a surprins de foarte multe ori pe contraatac. Ne-a lipsit şi Mihaela Blaga, un om foarte important pentru noi, dar şi Diana Druţu, care face foarte bine faza de apărare. Sper ca ele să-şi revină pînă va începe campionatul”, a declarat antrenorul Tomisului, Goran Kurtes. Pentru Tomis au marcat: Mateescu şi Avădănii - cîte 4g; Luca, Tîlvîc, Seifer şi Zamfir - cîte 3g; Iovănescu, Hamciuc şi Pătuleanu - cîte 2g, Pîrîianu, Szabo şi Dincu - cîte 1g. Cele mai bune marcatoare de la Dunărea Brăila au fost Manuela Rădulescu (12g) şi Irina Tomuleanu (10g). În această dimineaţă, de la ora 9.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, CS Tomis va susţine cea de-a doua partidă amicală în compania formaţiei brăilene.