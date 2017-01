Înfrîngere tristă pentru FC Farul

După trei meciuri fără înfrîngere, FC Farul a plecat din nou capul, pe teren propriu, cedînd, ieri, în faţa nou-promovatei Săgeata Stejaru, scor 0-1, în etapa a 7-a a Ligii a II-a. Constănţenii şi-au arătat încă o dată neputinţa în ofensivă, blocîndu-se în faţa unei formaţii venite la Constanţa doar cu gîndul de a se apăra. Prima repriză a însemnat un asediu la poarta lui Olteanu, formaţia de pe litoral jucînd cu fundaşii la mijlocul terenului. Prima ocazie a apărut după şapte minute de la primul fluier, Chico trimiţînd cu capul pe lîngă vinclul porţii oaspeţilor. Căpitanul Măţel l-a încercat şi el pe Olteanu cu un şut de 18 m, prins în doi timpi de goalkeeperul celor de la Săgeata. Cea mai mare oportunitate de a deschide scorul i-a aparţinut însă lui Marius Ene, în min. 29, şutul său din mijlocul careului fiind respins cu un reflex de senzaţie de către Olteanu. Cinci minute mai tîrziu, Cristocea şi Diogo nu au găsit soluţiile pentru a trimite mingea în poartă şi tulcenii au scăpat din nou cu faţa curată. Mai mult, în penultimul minut al primei reprize, Dicu a fost la un pas să dea lovitura, dar şutul său, venit la capătul unui contraatac rapid, a trecut peste transversala porţii apărate de Vlas. La reluare, Şumudică a forţat ofensiva, aruncîndu-i în luptă pe Mansur şi Rusmir, însă oaspeţii au echilibrat disputa. După o noua ratare uriaşă, Mansur şutînd la o palmă de bara din stînga lui Olteanu, Săgeata a reuşit să deschidă, surprinzător, scorul, în min. 56. Veteranul Paleacu a inventat o pasă cu exteriorul pentru Ciobanu, iar fostul jucător al Farului l-a executat din 8 m pe Vlas. După gol, constănţenii s-au aruncat în atac, însă apărarea supranumerică a tulcenilor a rezistat eroic pînă la final, ajutată şi de prestaţia slabă a unor jucători cu pretenţii de Liga I din tabăra gazdelor. Drept urmare, în loc să urce în apropierea locurilor promovabile, formaţia de pe litoral a ajuns din nou la mijlocul clasamentului. “Fotbalul este nedrept. Am avut mai mult situaţii, dar nu ne-am concentrat şi fotbalul ne-a pedepsit. Adversarii au avut un singur şut pe poartă şi au marcat. Cu Petrolul, cu Sportul şi cu Săgeata ne-am creat o sumedenie de ocazii, dar nu am marcat decît un gol, iar aici intervine valoarea jucătorilor”, a explicat antrenorul Farului, Marius Şumudică. “Pentru noi este o victorie foarte importantă şi sper să o ţinem tot aşa. Nu a fost vorba de răzbunare din partea mea. Am prieteni aici, la Farul, dar în teren fiecare luptă pentru echipa lui. Am fost de vreo două ori la Farul, dar probabil că nu am avut noroc. Pentru mine este tîrziu să mai revin la Constanţa, am 31 de ani, aşa că îi las pe alţi”, a spus marcatorul unicului gol al jocului, Ştefan Ciobanu. “Aşa cum a jucat Farul în prima repriză merită să promoveze. Noi am făcut o primă jumătate de meci mai slabă, dar în repriza a doua am avut mai multă posesie şi cred că este o victorie meritată”, a adăugat antrenorul Aurel Şunda.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marius Şumudică): Vlas - Măţel, Papp, Diogo, Mendy - B. Andone, Cristocea (69 L. Mihai II), Teekloh (46 Rusmir), C. Matei (46 Mansur) - M. Ene, Chico; Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Olteanu - Bold, Goşa, Gheară, Al. Vlad - Dicu, Paleacu (68 Aldana), Gheorghiţă, Dobrea - Chiţu, Şt. Ciobanu (78 Bertea). Marcator: Şt. Ciobanu 56. Cartonaşe galbene: Paleacu, Dicu, Ciobanu, Olteanu. Au arbitrat: Augustus Constantin (Rm. Vîlcea) - Eugen Gheorghe (Suceava) şi Radu Ghinguleac (Bucureşti).

Prime blocate la FC Farul

La finalul jocului, conducerea grupării de pe litoral a decis să ia măsuri dure împotriva jucătorilor, blocînd primele de joc pînă cînd echipa va reveni pe unul dintre locurile care asigură promovarea. “Pînă nu se va ajunge pe unul dintre primele două locuri, nu se mai dau prime. Valoarea actualului lot ar permite promovarea, însă atitudinea unor jucători, în special a celor cu salarii mari, lasă de dorit. Am plătit salariile la zi, le-am dat primele pentru victoria cu Sportul, iar recompensa pentru o victorie cu Stejaru îi aştepta în vestiar. Au jucat pe o primă totală de 40.000 de lei, dar se pare că nici aşa nu-i putem motiva. Vom continua să aducem jucător, iar în iarnă vom remania puternic lotul. Am schimbat linia de fund, o vom schimba şi pe cea de atac. De altfel, în zilele următoare vor sosi alţi trei jucători, un mijlocaş central şi doi atacanţi, toţi străini. Postul lui Şumudică nu este în pericol. Echipa a jucat, a pasat, a dus mingea în careul adversar, dar nu a băgat-o în poartă, aşa că nu avem ce să-i reproşăm antrenorului”, a spus patronul Farului, Giani Nedelcu. “Este un rezultat trist. Păcat de jocul din prima repriză, cînd ne-am creat cinci-şase ocazii de gol şi nu am marcat. Se pare că vom avea o toamnă zbuciumată, deşi speram să fi depăşit acest moment. Din păcate, a ieşit la suprafaţă tot ce s-a sedimentat la Farul în ultimii ani. Trebuie să ne revenim şi să aducem repede puncte din deplasare”, a adăugat Nedelcu.