Înfrîngeri neaşteptate pentru reprezentativele României în Liga Europeană pe Naţiuni

Deşi pornea cu prima şansă la adjudecarea primelor puncte din cadrul Ligii Europene pe Naţiuni, atît la masculin, cît şi la feminin, România nu a avut parte de un debut cu dreptul. Ambele formaţii au cedat cu 3-2 în primele întîlniri din cadrul competiţiei, ce se va încheia în 2012. Dacă la feminin, cele două puncte din întîlnirea cu Croaţia au fost aduse de componentele de bază, Elizabeta Samara şi Daniela Dodean, reprezentativa masculină a contat marţi seara, contra Cehiei, pe un singur om, Adrian Crişan. Fără Constantin Cioti, înlocuit cu tînărul Adrian Dodean, şi cu un Andrei Filimon care nu şi-a făcut jocul decît în primul set al partidei contra lui Antonin Gavlas, echipa noastră nu a avut forţa de a smulge punctul celei mai accesibile adversare a grupei. „Am avut încrederea că putem cîştiga această întîlnire, dar nici eu nu am reuşit să evoluez la adevarata mea valoare. Următoarele meciuri va trebui să jucăm şi mai bine şi să învingem Austria ca să trecem în faţă în grupă. Putem învinge Austria sau Danemarca (n.r.: Austria a învins Danemarca cu 3-2 în prima etapă) pentru că am făcut-o de atîtea ori la Campionatele Europene. Sperăm să-l aducem şi pe Constantin Cioti la naţională, alături de care am cîştigat două medalii la europene”, a declarat numărul 10 european, Adrian Crişan. „Întîlnirea s-a pierdut la simplu. Eu sau Adi (n.r.: Adrian Dodean) trebuia să cîştigăm partida de simplu. Nu mă aşteptam ca noi să cîştigăm la dublu. Era pentru prima oară cînd făceam pereche cu Dodean şi eu am jucat numai cu dreptaci. Am avut şi neşansă la simplu, unde o tuşă şi un neţ au decis partida în favoarea lui Gavlas”, a spus şi constănţeanul Andrei Filimon. Deşi prima întîlnire a fost pierdută de elevii săi, antrenorul lotului naţional, Mircea Dinu, este de părere că punctul cedat Cehiei va fi uşor de recuperat. „Cehia a venit la Constanţa cu o echipă omogenă, cu jucători tineri, dar ambiţioşi. La celelalte întîlniri vom beneficia şi de aportul lui Constantin Cioti, care a cîştigat meciuri atît la Campionatul Mondial, cît şi la cel European, scoţînd echipa din impas atunci cînd Crişan sau Filimon au fost lipsiţi de şansă. Vom recupera acest punct”, a declarat selecţionerul echipei masculine. Nici fetele nu au avut o misiune uşoară în Croaţia. Lipsite de aportul Sandrei Paovic (nr. 52 mondial), care în urma unui accident a rămas paralizată pe viaţă, croatele nu au renunţat la luptă şi au întors scorul de la 2-0, la 3-2, după ce Cristina Hîrîci şi Daniela Dodean au cedat partidele 3 şi 4 contra Tamarei Boros şi Corneliei Vaida. Croatele au dedicat victoria coechipierei lor în vîrstă de 26 de ani, internată în continuare în spitalul de la Paris. Formaţia feminină a României face parte din grupa A a primei divizii, unde în celălalt meci al grupie Italia a învins Ungaria cu 3-2.