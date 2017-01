Înfrîngeri pe linie pentru handbalistele lui Dumitru Muşi

Primele verificări pentru CS Tomis după cantonamentul montan s-a încheiat doar cu înfrîngeri. Elevele lui Dumitru Muşi au participat joi şi vineri la un turneu amical la Galaţi, “Cupa Oţelul”, alături de alte trei formaţii din prima ligă, Astral Poşta Cîlnău, Oţelul Galaţi şi HC Dunărea Brăila. Dacă în prima dispută, cu buzoiencele, gruparea de pe litoral s-a înclinat la limită, 29-30, în celelalte întîlniri a pierdut fără drept de apel. Joi după-amiază, handbalistele constănţene au pierdut în faţa echipei gazdă, Oţelul, 25-28, iar vineri dimineaţă au cedat clar 17-27 în faţa brăilencelor. În aceste condiţii, CS Tomis a încheiat turneul pe ultima poziţie, însă antrenorul Dumitru Muşi a mărturisit că nu l-au interesat rezultatele, ci evoluţia echipei. “Se pare că încărcătura acumulată în stagiul de pregătire montană şi-a spus cuvîntul, pentru am fost destul de greoi. În plus, nu am putut conta pe serviciile lui Druţu, care a suferit o întindere la muşchii inghinali, iar Jerebie, Blebea şi Roşu s-au accidentat şi ele. Am încercat mai multe formule de joc, pentru că am vrut să dau şansa tuturor componentelor lotului să joace. Este perioada în care se formeaza echipa şi handbalistele trebuie să-şi susţină fiecare dreptul de a face parte din ea, unele cu plusuri, altele cu minusuri. Din ce am văzut, doar Pîrîianu şi Jerebie s-au apropiat de ceea ce îmi doresc”, a explicat Dumitru Muşi.

Competiţia a fost cîştigată de Dunărea, locul doi i-a revenit Oţelului, în timp ce pe poziţia a treia s-a situat Astral Poşta Cîlnău. Toate trei formaţiile au avut acelaşi număr de puncte, fiind departajate de golaveraj. Celalalte rezultatele înregistrate la “Cupa Oţelul”: Joi: Oţelul Galaţi - Dunărea Brăila 20 -14, Astral Poşta Cîlnău - Dunărea Brăila 23-28;Vineri: Oţelul Galaţi - Astral Poşta Cîlnău 25-26. Cătălina Cioarec, cu 19 goluri, de la Oţelul Galaţi, a fost golgeterul competiţiei, în timp ce trofeul pentru cea mai tehnică jucătoare a revenit tot unei handbaliste gălăţene, Daciana Curtean.

Sîrboaicele nu au convins

În ultimele două partide de la Galaţi au evoluat şi cele două jucătoare din Serbia, pe care CS Tomis a vrut să le achiziţioneze. Deşi transferul lor era aproape perfectat, stiauţia s-ar putea schimba, antrenorul constănţean nefiind impresionat de prestaţia lor. “Nu am reuşit să-mi fac o părere completă, dar nu sunt ceea ce mă aşteptam. Au venit abia joi după-amiaza, poate că au fost şi obosite, însă sunt genul de jucătoare pe care le putem găsi şi la noi în ţară. Voi discuta cu conducerea clubului în aceste zile şi vom lua împreună o decizie în ceea ce le priveşte”, a spus Dumitru Muşi. După turneul de la Galaţi, CS Tomis va participa sîmbătă viitoare la o întrecere similară la Brăila, în zilele de 24 şi 25 august, în aceeaşi componenţă. În schimb, miniturneul din Bulgaria a căzut, tehnicianul constănţean nefiind mulţumit de program. “Bulgarii vroiau să mergem pe 28 august, să disputăm un joc în aceeaşi zi şi încă unul în dimineaţa următoare. Ar fi fost prea obositor, mai ales că mai erau doar zece zile pînă la debutul campionatului”, a explicat Muşi. În schimb, constănţencele vor participa la un turneu extreme de puternic, în perioada 2-6 septembrie, la Rîmnicu Vîlcea.