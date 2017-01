Înfruntarea titanilor din PDL

SCANDAL Refuzul fostului lider al democrat liberalilor Emil Boc de a participa la Convenția de fuziune a PNL - PDL, pentru că nu este de acord cu ”topirea PDL în PNL”, l-a scos din sărite pe actualul președinte al portocaliilor, Vasile Blaga. În cadrul unei emisiuni de televiziune, ”buldogul” a sărit la gâtul fostului premier, spunând că acesta a jucat la două capete. ”Eu îi tratez cu respect pe foștii președinți ai partidului, dar Boc a jucat și cu Mișcarea Populară, și cu PDL. Ce mesaj a dat Boc în campania electorală când a participat la toate întâlnirile organizate de Fundația Mișcarea Populară? Mai mult decât atât, a jignit partidul pentru că nu a fost la mitingul de la Cluj, din primăvară, participând în schimb, la București, la o acțiune a Mișcării. Dacă Boc ține atât de mult la partid, de ce nu se implică în discuțiile din Biroul Permanent?”, a declarat Vasile Blaga. Pe de altă parte, democrat liberalul a subliniat că partidul îl susține, până în ultimul moment, pe Cătălin Predoiu în cursa pentru desemnarea prezidențiabilului dreptei. În schimb, făcând referire la dorința Monicăi Macovei de a candida la prezidențiale, liderul PDL a reiterat că aceasta nu poate candida cu susținerea alianței PDL - PNL. ”Aici nu suntem pe toane”, a punctat, nervos, Blaga. De partea cealaltă, europarlamentarul PDL Monica Macovei nu se dă bătută și spune că are răbdare până în 5 august, când se aşteaptă să-i fie luată în calcul cererea de a fi inclusă în procesul de selecţie a candidaţilor dreptei pentru prezidenţiale. ”Când vrei să câştigi alegerile, trebuie să te duci cu cel mai bun general”, a subliniat, cu fală, Macovei. În opinia sa, candidaţii la prezidenţiale nu trebuie să se decidă în biroul unor partide, ci întrebând oamenii. ”Am cerut să fiu inclusă în procesul de selecţie a noii realităţi politice, a noii construcţii de dreapta, şi am fost refuzată până acum. Eu sunt calmă și am răbdare”, a precizat Macovei, care a mai spus că speră în înţelepciunea liderilor PDL - PNL.

ALIANȚĂ Și dacă tot vorbim despre cele două partide care se pregătesc să fuzioneze, este interesant de spus că protocolul Alianței Creștin Liberale (ACL) PNL - PDL prevede că, în alegerile prezidențiale, candidatul comun va avea însemnele electorale ale celor două partide și un program electoral comun. PNL și PDL vor aproba, sâmbătă, protocolul de constituire a alianței electorale pentru alegerile prezidențiale în ședințele Delegației Permanente a PNL și Convenției Naționale a PDL. Protocolul menționează că ACL va avea o conducere operativă paritară, compusă din membrii delegațiilor care au negociat fuziunea celor două partide: Klaus Iohannis și Vasile Blaga - co-președinți, Teodor Atanasiu, Gheorghe Falcă, Gheorghe Flutur, Sorin Frunzăverde, Mircea Hava, Eduard Hellvig, Ludovic Orban, Marian Petrache, Cătălin Predoiu și George Scripcaru - vicepreședinți. Conducerile PNL și PDL au precizat că Alianța este doar o primă etapă în procesul de unificare a celor formațiuni, care va avea loc după alegerile prezidențiale.

Petele negre ale liberalilor

Deși se spune că, în urma fuziunii dintre PNL și PDL, va ieși un partid mare și frumos, acest mariaj poate să fie dăunător pentru unii dintre liberali. Potrivit site-ului ”pesurse.ro”, liberalii ar putea fi nevoiți să dea afară câțiva membri, pentru că, potrivit statutului viitorului partid, preluat în cea mai mare parte de la PDL, nu pot fi membri ”persoanele condamnate penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție”. În această situație s-ar putea afla senatorul Tudor Chiuariu, condamnat definitiv în luna ianuarie, de ICCJ, pentru fapte de corupție, președintele filialei din Botoșani și al Consiliului Județean, Florin Țurcanu, care a fost și el condamnat pentru fals, deputatul PNL Grigore Crăciunescu și fostul primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu - condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare. Iar lista liberalilor cu ”pete negre” poate continua cu fostul președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu, care se află în arest preventiv pentru luare de mită, spălare de bani și fals în înscrisuri, respectiv primarul suspendat al Bacăului, Romeo Stavarache, aflat și el în arestul Poliției pentru fapte de corupție.