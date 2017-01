ING, gata de restructurarea creditelor cu probleme

ING Bank a pregătit un program de restructurare a creditelor pentru clienţii cu o situaţie dificilă şi se aşteaptă la o creştere a provizioanelor în acest an, deşi, în 2008, nu a înregistrat nicio pierdere din împrumuturile acordate, a declarat directorul de retail al ING Bank România, Albert Rogemanns. Deşi ING are un portofoliu de credite solid în România şi o bază bună de clienţi, se aşteaptă ca o parte dintre aceştia să aibă probleme în a-şi achita cel puţin pe termen scurt datoriile către bancă. În 2009, ING Bank România va continua să acorde credite pentru afacerile sănătoase şi va menţine reţeaua actuală de sucursale, intenţionînd chiar să lărgească oferta de produse, a declarat directorul general al băncii, Mişu Negriţoiu. \"Nu avem de gînd să închidem vreo sucursală sau activitate bancară sau să renunţăm la vreun produs, din contră, le dezvoltăm în continuare\", a subliniat Negriţoiu. La finele anului trecut, ING Bank România avea o reţea de 215 sucursale, în creştere cu 22% faţă de 2007, din care 180 de unităţi pentru retail (ING Office) şi restul pentru corporate. \"Ne-am cam atins obiectivul de acum trei ani, cînd ne propuneam o reţea de 250 de unităţi pentru 2010. Deocamdată luăm un respiro, să dăm mai multă substanţă acestora (unităţilor - n.r). Nu ne mai extindem reţeaua. Consolidarea e cuvîntul pe care l-aş folosi\", a adăugat Negriţoiu. Personalul angajat al ING Bank România a crescut în 2008 cu 26%, la 1.263 de salariaţi. Menţinerea personalului şi motivarea acestuia reprezintă unul dintre principalele obiective ale băncii pentru acest an, în România. Grupul financiar olandez ING a anunţat în februarie că va concedia 7.000 de angajaţi pentru a reduce cheltuielile, după ce a raportat pierderi nete de 3,7 miliarde euro în ultimele trei luni ale 2008, al doilea trimestru fără profit, ceea ce duce totalul pierderilor pentru anul trecut la 730 milioane euro. Însă concedierile nu lovesc şi angajaţii din România, potrivit afirmaţiilor lui Negriţoiu.