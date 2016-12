ING micşorează dobînda la Cont’ROL

ING va reduce cu un punct procentual dobînda standard pentru conturile curente cu card ataşat ING Card Cont’ROL, noua dobîndă urmînd a fi aplicată începînd cu data de 20 septembrie. Astfel, pentru o valoare a soldului de pînă la 100.000 de lei noua dobîndă va fi de 8% pe an, aceasta crescînd cu o jumătate de punct procentual pentru o valoare a soldului mai mare de 100.000 de lei, spun reprezentanţii băncii. Reducerea dobînzii este în conformitate cu evoluţia de pe piaţa bancară ca urmare a deciziei Băncii Naţionale a României (BNR) de scădere a dobînzii de politică monetară de la 9% pe an, la 8,5% pe an. ING Card Cont’ROL este primul cont curent de pe piaţă, cu card ataşat, avînd o dobîndă similară unui depozit la termen, neimpozabilă. Contul curent poate fi deschis la orice ING Office şi permite, prin intermediul cardului ataşat, utilizări multiple: depuneri şi retrageri de numerare, plăţi facturi, transferuri de bani, schimburi valutare, cumpărături în ţară şi străinătate, plăţi online. Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de faptul că pentru acest produs, respectiv ING Cont’ROL, costurile de administrare sînt destul de mari comparativ cu un card standard. Astfel, se percepe o taxă anuală de administrare a contului de 20 de lei la care se adaugă o taxă de 28 de lei, anual, pentru administrarea cardului, care se percepe din anul următor deschiderii contului.