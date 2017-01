Îngăduinţă pentru Madonna

Autorităţile germane au decis că nu este cazul ca Madonna să fie anchetată pentru un moment din concertele sale, scena crucificării, care a atras mînia multor lideri religioşi. Săptămîna trecută, procurorii germani au spus că vor monitoriza concertul Madonnei de duminică, de la Dusseldorf şi că vor depune o plîngere dacă artista va repeta scena crucificării, care ar putea fi interpretată drept o insultă la adresa credinţelor religioase. În timpul show-ului, Madonna, cunoscută pentru spectacolele ei controversate, îşi pune pe cap o coroană de spini şi se agaţă de o cruce imensă, în timp ce cîntă melodia "Live to Tell". Momentul artistic inclus în turneul ei mondial pentru promovarea albumului "Confessions on a Dance Floor" a fost îndelung contestat, mai ales de cînd Madonna a început seria concertelor europene, în urmă cu o lună.

Johannes Mocken, purtător de cuvînt din partea tribunalului din Dusseldorf, a declarat că "oricît de dureros ar fi fost momentul artistic pentru oamenii religioşi, nu se poate vorbi despre un delict. Mai mult, această scenă este protejată de legea pentru libertatea de exprimare artistică". Conform Deutsche Welle, împotriva cîntăreţei s-a depus doar o singură plîngere, înainte de concertul de la Dusseldorf. Madonna, în vîrstă de 48 de ani, a susţinut, marţi, al doilea concert în Germania, la Hanovra.