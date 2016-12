Ingeniozitatea a doi pompieri a salvat o viaţă

Iniţiativa şi perspicacitatea a doi pompieri constănţeni au făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte în cazul unei tinere care a fost implicată într-un accident rutier. În timp ce toate indiciile îi duceau pe salvatori pe o pistă falsă, unul dintre cei doi pompieri care au preluat apelul victimei şi-a pus în practică cunoştinţele şi a reuşit, cu ajutorul unei aplicaţii de pe telefonul mobil al victimei, să afle locul în care s-a petrecut accidentul. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că evenimentul rutier a avut loc pe 8 august şi că alarma a fost dată în jurul orei 19.00. „Am primit un apel prin 112 prin care ne era semnalat un accident rutier. Era vorba de o tânără de 28 de ani, care rămăsese încarcerată în maşină. Am întrebat-o dacă s-a răsturnat cu maşina sau a intrat într-un copac, pentru că nu înţelegeam de ce nu poate să iasă din maşină. Tot ce ne putea spune era că se află sub un pod. Am întrebat-o atunci de unde vine şi ne-a spus că circula dinspre Galaţi spre Constanţa şi că era pentru prima dată pe acest drum. Am reuşit să mai aflăm de la ea că au trecut cam 30 de minute de când a ieşit din Hârşova. Ce ne-a indus în eroare a fost faptul că sistemul nostru recepţiona apelul ca venind de la un releu din Tulcea“, a povestit plutonierul Răzvan Cătălin Parconie, unul dintre salvatorii şoferiţei.

CALVARUL LOCALIZĂRII Cei doi pompieri spun că lipsa indiciilor şi a informaţiilor i-a dat peste cap şi, din cauza şocului suferit în urma accidentului, victima i-a pus pe piste greşite. „Am întrebat-o dacă la ieşirea din Hârşova a ţinut drumul cu prioritate sau dacă a mers înainte. Ea a răspuns că a mers înainte, ceea ce ar fi însemnat că a luat-o pe drumul spre Tulcea. Am cerut mai multe detalii, dar victima repeta întruna că este blocată în maşină şi că nu poate să respire şi ne ruga să venim cât mai repede. Iar noi nu ştiam unde să trimitem maşinile. Preventiv, am sunat la Primăria din Saraiu şi am rugat să se trimită o maşină spre Hârşova, iar colegul meu, plt. maj. Cristian Bucuroaia, a sunat la Poliţia din Crucea, unde a cerut să se trimită o maşină pe drumul spre Hârşova. Victima a sunat din nou la 112 şi a zis că nu poate să respire şi că nu poate să mişte o mână şi un picior. Atunci, m-am gândit la telefonul mobil. Am sunat-o şi am întrebat-o ce tip de telefon are şi mi-a spus că este smartphone şi că are internet pe el. Am rugat-o să se conecteze la WhatsApp. Probabil că, din cauza locaţiei, nu a reuşit să se conecteze. Între timp, o prietenă a victimei a sunat la 112, îngrijorată de soarta acesteia, şi aşa am aflat că tânăra mai avea un telefon mobil cu ajutorul căruia a intrat în aplicaţie şi i-am explicat cum să îmi trimită locaţia concretă. Atunci am văzut că se află la intrarea în Crucea. Ne-am gândit în permanenţă că se poate să o pierdem, pentru că spunea că este destul de grav rănită. La un moment dat, chiar i-am spus că am trimis maşinile şi am rugat-o să se liniştească şi să ne ajute să ajungem la ea cât mai repede. Cert este că nu ştiam exact unde e. Dar aşa am reuşit să menţinem comunicarea“, a spus Parconie. Totul a durat aproape jumătate de oră.

ASCUNSĂ SUB PĂMÂNT În momentul în care echipajele de intervenţie au ajuns la locul indicat de cei doi pompieri care au preluat apelul victimei, au descoperit că maşina ieşise de pe carosabil şi se prăbuşise sub un pod aflat la aproximativ nouă metri sub nivelul şoselei. Victima, Ana Maria Ursu, din Galaţi, era rănită şi prizonieră între fiarele maşinii. Ea a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu multiple fracturi şi traumatisme, dar în afara oricărui pericol. „De Sfânta Maria Mare, am fost la spital şi i-am dat un buchet cu flori de ziua numelui“, a spus Răzvan Cătălin Parconie. Victima nu îşi poate aminti nici măcar acum ce s-a întâmplat în acea zi. „Mergeam la o şedinţă în Constanţa, iar în rest nu îmi aduc aminte nimic, nici ce s-a întâmplat înainte de accident şi nici după. Cât am stat în maşină, am vorbit la 112 cu Răzvan şi lui i-a venit ideea să ceară locaţia prin WhatsApp. Am avut noroc că i-a venit ideea lui Răzvan. Îmi aduc aminte că i-am dat „share location“ şi aşa au aflat unde sunt. Mi-era tot mai rău. Simţeam că nu am aer, că nu pot să respir. Am avut şapte coaste rupte şi fracturi la mâna şi piciorul drept. Am avut mare noroc că am scăpat cu viaţă“, a declarat Ana Maria Ursu. Pentru implicarea de care au dat dovadă, vineri, prin Ordinul Inspectorului General, cei doi subofiţeri au fost avansaţi în mod excepţional: Cristian Bucuroaia a primit gradul de plutonier adjutant, iar Răzvan Cătălin Parconie - cel de plutonier major.