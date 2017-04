„Îngerii afacerilor“: Bani și experiență în schimbul unei părți din afacere

Ideea de a avea propria afacere atrage tot mai mulţi tineri, cu atât mai mult cu cât noile tehnologii îi scutesc de investiţii majore. Un alt avantaj este acela că tinerii pot apela la aşa-numiţii "business angels" - oameni de afaceri experimentaţi, care îi pot ajuta şi cu bani, şi cu sfaturi. Cristian Logofătu şi fratele său, Mihai, au pornit afacerea prin care oferă cursuri în domeniul IT în urmă cu 10 ani. Au apelat la toate soluţiile de finanţare disponibile ca să-şi poată plăti mereu facturile către furnizori. Cristian Logofătu: "Am avut noroc și am avut finanțare bancară încă de la început, din al doilea an de activitate. Ulterior am accesat fonduri europene, am participat la Venture Connect în 2011 și asta a rezultat într-o investiție de tip business angel". Mai ales start-up-urile din domeniul tehnologiei obţin finanţări de la aşa-numiţii business angels. "Mă uit, evident, la oameni care au un business plan foarte clar. Business planul nu trebuie să fie literă de lege, dar trebuie să aibă un țel pe un an, pe 3 ani", explică Radu Anastasiu, investitor privat/business angel. Astfel de investitori aduc bani şi experienţă, dar cer în schimb o parte din afacere.

Un business angel în România este dispus să investească și până la 100 de mii de euro.

Luna viitoare ar urma să fie lansat şi programul Start-Up Nation, prin care afacerile noi pot primi aproxiamtiv 44.000 de euro de la stat.