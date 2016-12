„Îngerul blond”, la 80 de ani de la naştere

În ziua în care ar fi împlinit 80 de ani, poetul Nichita Stănescu (1933-1983) a fost sărbătorit la malul mării, la iniţiativa editurii şi revistei „Nelinişti metafizice”. Evenimentul omagial „Îngerul blond” s-a desfăşurat, ieri, în Aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, partener în organizarea manifestării.

Despre Nichita Stănescu a vorbit la timpul prezent, dar şi la trecut, poetul şi sociologul Constantin Lămureanu, cel care, an de an, nu uită să-i omagieze pe Nichita, Adrian Păunescu şi George Ţărnea, pe care îi consideră cei mai mari poeţi de la sfârşitul secolului al XX-lea. El i-a făcut un portret sentimental poetului, prin prisma propriilor sale trăiri şi emoţii. „Eminescu este poetul naţional, deoarece el este creator de limbă poetică, iar creator de crez poetic este Arghezi. Nichita are meritul de a fi creat un nou limbaj poetic şi, în acelaşi timp, un nou suflet poetic”, a spus, în deschiderea manifestării, Constantin Lămureanu,

„Este greu să vorbesc despre Nichita. El a fost un tip foarte modest. Celebrul său pulover a fost făcut de două studente”, a spus Lămureanu. El a mai amintit că Nichita le spunea mereu tinerilor, care, scriind versuri, îi cereau o părere avizată: „Bătrâne, eşti mai mare decât mine”.

„Însă, în acelaşi timp, Nichita avea conştiinţa valorii lui”, a continuat omul de cultură constănţean, amintind de o replică celebră a poetului, adresată unui coleg artist: „Bătrâne, tu vei rămâne un mare actor toată viaţa; eu voi rămâne un mare poet toată moartea”. „Nichita, la fel ca şi Adrian Păunescu, era în discuţii scânteietor, spontan, dovadă a culturii şi a inteligenţei pe care le avea”.

Evocările au fost susţinute de înregistrări cu vocea lui Nichita Stănescu. Trupa Poze cu Sunet a adus un omagiu muzical „poetului necuvintelor”, iar tânărul creator de versuri George Farcaş a recitat două poezii din opera stănesciană.