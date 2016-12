Înghesuială la înregistrarea paginii „oficiale“ de Facebook a Primăriei

13:15:01 / 09 Decembrie 2014

5 minute

Avand in vedere ca pentru un analfabet in IT dureaza 10 minute sa isi faca profil FB, sunt sigur ca Primaria intentioneaza sa revolutioneze comunicarea institutionala in Romania, judecand dupa cat lucreaza la acest proiect. A da...este moca. "Piedicile" alea ar putea fi interpretate altfel. Uite cum fac cercuri in jurul lor si ei inca nu si-au dat seama ca nu o pot face pe bani publici...