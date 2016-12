Îngheţata ca tehnică de luptă

Mai nou, îngheţata se vinde sub formă de tanc pe băţ. Datorită inventivităţii din mediul prezidenţial, avem tehnică militară la cupă cu gust de fructe de pădure sau de pepene galben. Vrei un tanc pe băţ cu şenile glazurate în ciocolată? Poate, franţuzindu-te, doreşti un “parfe lacrimogen” cu lansatoare de ultimă oră. Adevărul este că tehnica noastră militară a rămas la nivelul îngheţatei proletare. Aia pe care o lingeam noi de 1 Mai şi 23 August, ziua eliberării noastre de sub nu ştiu care jug, în timpul paradei militare. Noroc cu producţia autohtonă de îngheţată a voievodului Mircea cel Bătrîn, frate cu cel Mare. Datorită specialităţilor cu mentă, care au luat un avînt fără precedent, am intrat în NATO. Acum, sigur, aspirînd la noi trepte de progres şi civilizaţie, e musai să ne modernizăm tehnica de luptă pe bază de fregate gen profiterol. La o anumită temperatură, îngheţata întăreşte armata! E drept, nu la nivelul îngheţatei “Siberia”! Nu doreşti un tanc pe băţ? Doctrina noastră de apărare îşi trage seva din ideologia îngheţatei cu moţ. E gustoasă şi te apără în casă! Ar mai fi vorba şi de puii din Olanda prelucraţi la noi sub formă de cartuşe. Evident, mă refer la forma acceptată de ambalare. Iniţial, cartuşul a fost cunoscut ca primă măsură organizatorică în comerţul cu ţigări. Din cînd în cînd, cartuşul este folosit şi cu prilejul aplicaţiilor şi exerciţiilor militare de la noi şi de pretutindeni. În condiţiile vitrege ale contemporaneităţii, îngheţata nu mai este privită ca un simplu produs estival răcoritor. Cu mult peste aşteptările noastre, în prezent, este tratată ca filozofie militară. Ca atare, recent, ea a fost prezentată ca obiectiv strategic în cadrul unei expoziţii militare de armament şi tactică adecvată. Cu acest prilej, s-a vorbit pe larg despre rolul său pe băţ în politica de apărare. Diverşi comentatori au adus în atenţie importanţa îngheţatei de acest fel în ce priveşte relaţiile noastre cu NATO pe teatrul de luptă. Vrei un tanc pe băţ cu fructe sau numai cu perje? Deşi, la un moment dat, dădea semne palide de faliment, producţia de îngheţată a fost relansată printr-o aripă a familiei. Precizez, nu este vorba despre aripa de pui aduşi din Olanda pentru a fi prelucraţi în România. Atenţie, capacitatea noastră de prelucrare în toate domeniile de activitate este recunoscută în întreaga lume! E drept, la capitolul prelucrare, inclusiv pe linie de partid, nu ne întrecere nimeni! Eficienţa activităţii de prelucrare se simte de la o poştă şi în cazul Udrea. Foarte bine prelucraţi în celula de bază, activiştii PD-L sînt toţi o Elenă şi un pămînt. Strigătul partidului se aude pînă la Buzău şi dincolo de această frontieră: “Nu ti lăs, Eleno, fată, hăi!” Revin la producţia de îngheţată şi la rolul acesteia în ce priveşte politica noastră de înarmare. Vrei un tanc pe băţ sau un tort de îngheţată cu bombardiere ultimul răcnet? Nu te teme, sînt avioane silenţioase. Nici nu simţi cînd se aşează pe case! Transformarea producţiei de îngheţată în tehnică de luptă reprezintă o premieră mondială în ce priveşte înarmarea pe cale paşnică. Trăiască pacea între popoare şi îngheţata cu fistic sau flit(stic)!