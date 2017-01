Îngheţată din lapte matern

Un restaurant londonez a lansat recent cea mai proaspată inovaţie în materie de îngheţată: cea produsă din lapte matern. Noul desert, botezat Baby Gaga, are un preţ pe masura: 14,99 lire sterline, circa 75 de lei. „Lansez o provocare la adresa prejudecăţilor pe care le avem despre mâncare, inclusiv despre îngheţată”, afirmă proprietarul localului The Icecreamists, Matt O\'Connor. Acesta are deja 15 ”furnizoare” de lapte matern, însă mai are pe lista alte 35, care au aflat recent de acest lucru. Acestea folosesc o pompă specială pentru sâni pentru a mulge laptele, pe care îl trimit apoi prin curier, asemeni laptelui obişnuit. Tinerele sunt plătite cu 15 lire sterline pentru o uncie, circa 285 de mililitri, cantitate care nu este prea uşor de obţinut. Potrivit inventatorului îngheţatei, desertul conţine două treimi lapte matern, o treime frişcă, plus vanilie şi zahar. Matt O\'Connor asigură că operaţiunea se desfăşară în cele mai bune condiţii sanitare, fiecare dintre donatoare fiind testată conform reglementărilor pentru donatorii de sânge.