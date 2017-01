Înghiţiţi de valuri

O oră de căutări din partea salvamarilor şi de speranţe din partea prietenilor s-a încheiat trist. Un tînăr de 17 ani a fost recuperat de salvamari mort, după ce s-a aventurat în larg împreună cu doi prieteni ai săi. Cel mai norocos dintre tineri şi-a revenit după ce i-au fost aplicate manevre de resuscitare, iar celălalt se zbate între viaţă şi moarte în Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa. Tragedia s-a petrecut ieri după-amiază, în zona Cazinoului din Mamaia. Potrivit şefului Poliţiei Mamaia, cms. Iulian Dode, cei trei tineri, toţi de 17 ani, veniseră la mare tocmai din judeţul Botoşani. Coordonatorul Serviciului Salvamar din Mamaia, Gabriel Culea, a declarat că cei trei au depăşit zona de siguranţă, trecînd de geamandură. Niciunul dintre ei nu ştia să înoate şi, la un moment, în timp ce se jucau cu saltelele, au fost furaţi de apă şi au intrat în panică, cu toate că marea nu era agitată. “Am auzit ţipete, ne-am deplasat cu barca de intervenţie rapidă şi am adus la mal doi dintre tineri. Unuia, care a înghiţit apă şi era într-o stare mai rea, i-am acordat primul ajutor medical, apoi a fost dus cu ambulanţa la spital. Celălalt tînăr era într-o stare bună, putînd da declaraţii despre cele petrecute”, a povestit salvamarul despre cele întîmplate. “Ne-am întors în larg iar, după ce am aflat că împreună cu cei doi se mai afla încă un tînăr, iar după aproximativ o oră de căutări, i-am găsit trupul”, a adăugat Gabriel Culea. Medicii au încercat să-l readucă la viaţă pe cel de-al treilea botoşănean, însă în zadar. După minute în şir de încercări zadarnice, ei au constat decesul băiatului de 17 ani, Andrei Alexandru Aniţei, din comuna botoşăneană Călăraşi. Trupul neînsufleţit al tînărului a fost transportat la Morga Spitalului Judeţean, unde urmează să i se efectueze necropsia. Celălat tînăr internat în Secţia de Terapie Intensivă are puţine speranţe de viaţă, medicii fiind extrem de rezervaţi în a face pronosticuri.

Tot ieri, în zona plajei \"Trei papuci\" din Constanţa, un alt bărbat, a cărei identitate încă nu fusese stabilită, s-a înecat. Trupul bărbatului de aprox 35 de ani a fost adus la mal de salvamari şi preluat de medicii de la Ambulanţă, care s-au chinuit minute în şir să-l readucă la viaţă. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Poliţiştii spun că înecatul venise la mare împreună cu un prieten. Potrivit acestuia, înainte de a intra în mare, bărbatul a consumat mai multe pahare cu alcool la un bar din apropierea plajei. Apoi s-a aventurat în larg deşi nu ştia să înoate şi a fost înghiţit de apă.