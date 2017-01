Inginerii ovidieni, căutați de angajatori încă de pe băncile facultății

Studenții Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM) din cadrul Universității ”Ovidius” Constanța s-au întâlnit, ieri, cu angajatorii din domeniul naval pe holul UOC din sediul de pe b-dul Mamaia, la bursa locurilor de muncă din industria navală. Cadrele didactice se preocupă de integrarea absolvenților pe piața muncii și de aceea, de câțiva ani, facilitează comunicarea între angajatori și viitorii angajați. ”Suntem mulțumiți că o parte dintre angajatori au înțeles că pe băncile facultății pot găsi angajați buni și practicile de vară se efectuează în întreprinderile pe care le conduc. Unii au oferit chiar burse sau stagii de practică plătită, ceea ce este foarte important pentru absolvenții noștri”, a spus decanul FIMIM, prof. univ. dr. ing. Nicolae Ionel. Profesorul a completat că în domeniul ingineriei nu sunt probleme cu locurile de muncă, existând chiar situații în care firmele au apelat la universități pentru a recruta angajați în domeniu. Întreprinderile caută absolvenți bine pregătiți, care au acumulat cunoștințe teoretice temeinice, un plus având cei care au făcut practică. ”Ne bucurăm că ne putem sprijini reciproc, pentru că noi venim cu piața muncii, iar instituția de învățământ vine cu forța de muncă. În ultimii ani am recrutat anual de pe băncile FIMIM, avem și un program de burse pentru a recruta cei mai buni studenți de la aici”, a spus șeful serviciului personal de la Șantierul Naval VARD Tulcea, Ana Maria Gherasim. Firma recrutează ingineri proiectanți, absolvenți care să vină cu un bagaj de cunoștințe teoretice, să fie ambițioși și să își dorească să lucreze în cadrul întreprinderii VARD Tulcea. Studenții sunt încrezători că își vor găsi de muncă după ce vor obține diploma de licență. ”Am discutat cu cei de la DMHI, le-am explicat că voi susține licența peste câteva săptămâni și mi-au zis ca, după examen, să îmi depun un CV și actele necesare angajării, pentru că sunt în căutare de ingineri sudori, exact specializarea pe care am făcut-o”, a spus studentul în anul al IV-lea de la FIMIM Alexandru Dedu.