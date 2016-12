Îngrămădeală mare la înscrierea în clasa pregătitoare!

A început isteria înscrierii copiilor în clasa pregătitoare! Sute de părinţi constănţeni au mers încă din prima zi în unităţile de învăţământ pentru a fi siguri că vor prinde un loc liber la şcoala pe care şi-o doresc pentru copil, chiar dacă perioada de înscriere este până în 14 martie! Până ieri, la ora 12.00, situaţia la nivel naţional, dezvăluită de Ministerul Educaţiei Naţionale, arăta că judeţul nostru se afla printre primele din ţară la numărul de cereri depuse de către părinţi, după Bucureşti şi Iaşi: peste 600 de cereri. Cele mai multe au vizat copiii care au împlinit şase ani înainte de 31 august. Dacă până acum părinţii aveau opţiunea să-şi mai ţină un an copilul acasă, începând din anul şcolar 2014 - 2015, Ordinul 3.111/14. 02. 2014 al ministrului Educaţiei spune negru pe alb că părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani până în 31 august 2014, inclusiv, au obligaţia de a-i înscrie în învăţământul primar, în clasa pregătitoare. Legea e mai permisivă cu cei care împlinesc şase ani între 1 septembrie şi 31 decembrie 2014, inclusiv. Documentul spune că părinţii pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă dezvoltarea lor psihosomatică (evaluarea psihică şi fizică), făcută de specialişti, este corespunzătoare. Totodată, copiii care au împlinit şapte ani până la 31 august trebuie înscrişi în clasa întâi.

PĂRINŢI RETICENŢI Inspectorii şcolari constănţeni spun că, în acest an, părinţii sunt mai bine informaţi faţă de primii doi ani când a fost introdusă clasa pregătitoare. Potrivit inspectorului şcolar de specialitate pentru învăţământ primar din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Lavinia Seucea, în primii doi ani, părinţii erau mai reticenţi, aveau dubii în privinţa condiţiilor pe care le pot oferi unităţile şcolare. În plus, se ştia că dotările unor unităţi de învăţământ erau necorespunzătoare, iar părinţii erau obligaţi să cotizeze substanţial pentru a crea condiţii copilului în desfăşurarea actului educaţional. Inspectorii şcolari spun că mentalitatea adulţilor s-a mai schimbat. Dovadă stă faptul că se apreciază înfiinţarea mai multor clase pregătitoare faţă de anul trecut. „Apreciem că în următorul an vor fi înfiinţate 318 clase pregătitoare, dintre care 305 sunt la învăţământul de stat şi restul în unităţile private. În anul şcolar 2012 - 2013 au fost 230 de clase înfiinţate, iar în anul şcolar 2013 - 2014 au fost 285”, a declarat inspectorul şcolar.

Până în 28 februarie, părinţii pot veni să vadă clasa în care ar urma să înveţe copilul, precum şi să cunoască dascălii care vor preda la clasă. Trebuie doar să sune la şcoală şi să afle când se organizează „porţi deschise“ la unitatea respectivă de învăţământ.

TELVERDE Amintim că părinţii care doresc să-şi înscrie copiii în învăţământul primar pot completa (online sau la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea) cererile tip. Validarea lor se face de luni până vineri, în intervalul 8.00 - 20.00, iar sâmbătă între 8.00 şi 13.00. Formularul de înscriere online este disponibil odată cu începerea perioadei de înscriere, în secţiunea „Înscriere în învăţământul primar 2014” de pe site-ul MEN (www.edu.ro). La Constanţa, părinţii se pot informa asupra criteriilor şi calendarului de înscriere în învăţământul primar, asupra circumscripţiilor de care aparţin, dar şi a altor lucruri utile de pe site-ul ISJ, rubrica „Înscriere Învăţământ Primar“ (www.isjcts.ro). În plus, la nivelul Comisiei Judeţene pentru înscrierea în învăţământul primar, din cadrul ISJ, a fost înfiinţat un număr Telverde, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine gratuit informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar. Potrivit inspectorilor şcolari constănţeni, numărul Telverde, la care oricine poate solicita lămuriri, este 0 800 816 241.