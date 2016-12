Îngrijorător: deficitul de medici a ajuns la 42%

Conducerea Colegiului Medicilor din România (CMR) dă noi semnale de alarmă vizavi de deficitul de personal. Situația este din ce în ce mai îngrijorătoare, în condițiile în care, potrivit preşedintelui CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, deficitul a ajuns la 40 - 42% şi există riscul ca România să aibă secţii ultramoderne, ultraperformante, care vor deveni muzeu, în lipsa personalului. ”În 1990, în România lucrau 57.000 de medici. La 1 iulie 2014, în România erau înscrişi în Colegiul Medicilor, cu drept de liberă practică, 39.200 de medici. Am coborât sub pragul de 40.000 de medici. Deficitul major este în spitale. Dacă, în 2011, în spitale aveam angajaţi cu drept de liberă practică 24.000 de medici, în acest moment avem 14.600 de medici”, a declarat profesorul. El a adăugat că, din 2008 și până în prezent, au plecat să lucreze în alte ţări peste 15.000 de medici, numai în primele luni ale acestui an alegând această soluție peste 1.200 de medici. ”S-a ajuns ca medicii români să reprezinte 60% dintre medicii străini care lucrează în Franţa, iar în Germania sunt peste 4.000 de medici români”, a spus șeful CMR. El a precizat că este un deficit foarte mare la anumite specialități, la ATI existând, de exemplu, doar 586 de medici faţă de un necesar de 1.610, iar în cazul radioterapeuţilor există doar 38 în toată ţara. Totodată, o specialitate deficitară este și neurologia pediatrică. În opinia profesorului, medicii aleg să profeseze în străinătate nu doar din cauza lefurilor mici, ci și din cauza poziției în societate. ”Nu-i oferi nimic aici. Nu-i oferi decât salarii de mizerie, în ultimul timp dosare penale şi tu îl obligi să rămână aici (…). Principala cauză pentru care pleacă o reprezintă poziţia medicului în societate şi realizarea carierei profesionale”, a spus prof. univ. dr. Astărăstoae.

REZIDENȚIAT SPECIAL În contextul deficitului de personal, în vară, Ministerul Sănătății (MS) a organizat o sesiune extraordinară de Rezidențiat, ocazie cu care alți tineri medici care nu promovaseră concursul național în toamna lui 2013 au avut o nouă șansă. Astfel, alte câteva locuri și posturi în spitalele din România au fost ocupate. Nu peste mult timp, în noiembrie, va urma o altă sesiune de Rezidențiat. MS încă nu a anunțat nimic în acest sens, site-ul oficial al concursului național - www.rezidentiat.info.ro - nefiind actualizat din vară. Tinerii învață pe baza bibliografiei din vară. Nici de această dată nu se așteaptă rezolvarea deficitului de personal. În paralel, și autoritățile locale încearcă, din răsputeri, să găsească soluții pentru a păstra personalul medical în spitale, dar și pentru a atrage noi cadre. La Constanța, Compania Națională de Investiții, Agenția Națională a Locuinței și Consiliul Județean Constanța au pus mână de la mână și vor construi, împreună, un bloc de locuințe pentru medicii rezidenți.