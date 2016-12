ÎNGRIJORĂTOR! „Noul trend: 1 din 2 români va face cancer!“

Statistici extrem de grave au fost prezentate de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu: ”1 din 3 români va face cancer în timpul vieții, iar trendul este, din păcate, că 1 din 2 români va face cancer”. ”Este boala lumii moderne”, a adăugat demnitarul. Situația este de-a dreptul îngrijorătoare, impunându-se, fără discuție, cât mai multe programe naționale de screening, de prevenție, adică finanțate de Ministerul Sănătății. Prevenția este esențială, numeroase tipuri de cancer putând fi tratate fără probleme dacă sunt depistate în faze cât mai incipiente. Și atunci și bolnavul are mai puțin de suferit, iar Sănătatea cheltuie mai puțin, știut fiind faptul că tratamentele oncologice sunt uriașe. De nenumărate ori, medici constănțeni au explicat, pentru cititorii ”Telegraf”, de ce este importantă prevenția. Sunt tipuri de cancer care se vindecă dacă tratamentul este aplicat în timp util și dacă bolnavul respectă toate indicațiile specialiștilor. Un exemplu oferit recent este testarea împotriva cancerului de col uterin la femei, și în acest caz incidența fiind mare. Potrivit statisticii Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, numărul îmbolnăvirilor de cancer de col uterin a înregistrat o creștere cu 25 de cazuri în 2015, față de 2014. Astfel, dacă în 2014 erau raportate 92 de cazuri, un an mai târziu numărul a ajuns la 117. Șeful Clinicii Obstetrică Ginecologie I a SCJU, prof. univ. dr. Vlad Tica, a explicat pentru ”Telegraf”: ”Screeningul pentru cancerul de col uterin, deși nu pune diagnosticul, pentru că diagnosticul aparține histopatologului după ce facem noi biopsii, încadrează pacientele în grupe de risc și ne permite un diagnostic precoce”. Tot el a subliniat că acest diagnostic precoce este esențial pentru că poate evidenția leziuni precanceroase care pot fi tratate de către ginecolog pentru a nu se ajunge la cancer. ”Chiar și în cazul diagnosticului de cancer, diagnosticarea precoce a acestuia, adică în stadiul I, permite tratamentul său cu șanse foarte mari de supraviețuire, pe când, chiar și în următorul stadiu, II, probabilitatea de supraviețuire la 5 ani scade semnificativ”, adaugă profesorul. Reamintim că au mai rămas aproape 5 luni din Programul Național de depistare precoce a cancerului de col uterin, finanțat de Ministerul Sănătății și inițiat încă din 2012. Coordonatorul rețelei de screening de la Spitalul Județean Constanța, medic primar Sorin Vameșu, a declarat, pentru ”Telegraf”, că femeile mai pot încă beneficia de gratuitate până la finele anului, ultima zi fiind 31 decembrie. ”Deși la început adresabilitatea a fost mulțumitoare, în ultimii 2 ani sezisăm o scădere a persoanelor care vin și cer să fie incluse în program”, a declarat medicul coordonator, ceea ce înseamnă că România are nevoie de campanii agresive și permanente!

