ÎNGRIJORĂTOR! Un număr impresionant de copii mor anual din această cauză!

În unele zone, aerul este tot mai poluat, apa are și ea unele impurități, toate acestea răsfrângându-se asupra sănătății populației. Și nu sunt doar vorbe! Experții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au publicat un raport care arată că un sfert dintre decesele survenite în fiecare an în rândul copiilor cu vârste sub 5 ani sunt cauzate de mediul nesănătos sau poluat, inclusiv de impuritățile prezente în apă și aer, de fumatul pasiv sau de igiena precară ori inexistentă, informează Reuters, scrie Agerpres. Astfel de medii insalubre și poluate pot duce la cazuri fatale de diaree, malarie și pneumonie și provoacă decesul a 1,7 milioane de copii pe an. Directorul general al OMS, Margaret Chan, subliniază că un mediu poluat este un mediu letal, mai ales în cazul copiilor mici. ”Organele și sistemul lor imunitar, aflate în creștere, corpurile și căile aeriene nedezvoltate îi fac vulnerabili la aerul și apa murdare”, a spus oficialul. În cadrul raportului ”Moștenind o lume sustenabilă: Atlas asupra sănătății copiilor și mediului”, OMS atrage atenția că influența dăunătoare începe în uter și continuă dacă bebelușii și copiii sunt expuși la poluarea din mediul interior și exterior și la fumatul pasiv. Astfel, crește riscul de pneumonie în timpul copilăriei și de a dezvolta boli cronice respiratorii sau astm pe tot parcursul vieții. Și, nu în ultimul rând, poluarea aerului crește posibilitatea de apariție a bolilor de inimă, a atacului cerebral și a cancerului pe tot parcursul vieții, potrivit documentului OMS. Mai mult, în gospodăriile lipsite de acces la surse sigure de apă potabilă și la servicii sanitare sau în care aerul este poluat de fumul emanat de arderea combustibililor fosili - precum cărbuni sau bălegar - folosiți la prepararea hranei și încălzire, copiii au un risc mai mare de a dezvolta diaree și pneumonie. Copiii sunt de asemenea expuși la substanțe chimice dăunătoare prezente în alimente, apă, aer și produsele conexe din preajma lor, potrivit raportului. La rândul său, expert în sănătate publică al OMS, Maria Neira a explicat că poluarea are un impact negativ puternic, atât în ceea ce privește decesele și afecțiunile pe termen lung, cât și în ratele de îmbolnăvire. Aceasta a adresat un îndemn guvernelor de a face mai multe pentru asigurarea unui climat sigur pentru copii.