Îngrijorător! Va fi 2016 cel mai fierbinte an înregistrat vreodată?

Primele 6 luni ale lui 2016 au fost de departe cele mai călduroase de pe glob de la începutul măsurării temperaturii, în 1880. Mai mult, suntem pe cale să înregistrăm un nou record pentru acest an, în contextul în care încălzirea continuă, au arătat zilele trecute climatologi ai NASA. ”2015 a fost un an foarte călduros, însă 2016 îl depășește”, a afirmat directorul de studii spațiale la Centrul Goddard al NASA, Gavin Schmidt. Din ianuarie până în iunie, temperatura la suprafața uscatului și a oceanelor a depășit recordul din 2015 cu 0,2 grade Celsius, fiind mai mare cu 1,05 grade C decât media secolului trecut (13,5 grade C), a anunțat și Agenția americană oceanică și atmosferică (NOAA).

RECORD DE TEMPERATURĂ ÎN IUNIE

Totodată, luna trecută a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată și a 14-a lună consecutivă când s-a înregistrat pe glob un record de temperatură lunară. Alături de celelalte luni, ea formează cea mai lungă perioadă continuă de creștere a temperaturilor globale în 137 de ani. ”În medie, temperaturile au fost cu 1,3 grade Celsius mai ridicate decât la sfârșitul secolului al XIX-lea din ianuarie până la sfârșitul lui iunie”, a declarat Gavin Schmidt. Valul de căldură dintre ianuarie și sfârșitul lui iunie a fost resimțit în cea mai mare parte a globului, mai ales în Arctica, potrivit lui. ”În fiecare lună, cu excepția lui martie, a fost înregistrat un record de retragere a ghețurilor arctice”, a spus Walt Meier, om de știință de la Centrul Goddard al NASA. De altfel, și în România meteorologii au anunțat o vară și un început de toamnă fierbinți, cu vreme secetoasă. Temperaturile medii lunare se vor situa peste normalul climatologic în cea mai mare parte a țării în următoarele trei luni, iar abaterile termice cele mai mari sunt posibile în special în zonele sud-estice, sudice și vestice, arată prognoza meteorologică valabilă pentru intervalul iulie - septembrie 2015. În aceste zile, în Dobrogea maximele se vor situa în jurul a 32 - 33 de grade C.