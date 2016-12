Inima regelui Richard Inimă de Leu, studiată după 800 de ani

Analiza efectuată de o echipă de cercetători francezi pe rămăşiţele inimii îmbălsămate a regelui englez Richard Inimă de Leu, la peste 800 de ani de la moartea acestuia, a dezvăluit o procedură de conservare foarte elaborată, inspirată de textele biblice. Inima lui Richard Inimă de Leu este cea mai veche inimă îmbălsămată studiată în Franţa. ”A fost o îmbălsămare extrem de complexă, extrem de elaborată”, a declarat Philippe Charlier, coordonatorul echipei de cercetători, alcătuită din medici legişti, antropologi şi alţi savanţi, care a realizat acest studiu. Specialistul în antropologia medico-legală se află şi la originea autentificării capului mumificat al regelui francez Henri al IV-lea.

Cercetătorii francezi au analizat un eşantion de două grame, prelevat din cele 800 de grame care reprezentă rămăşiţele inimii lui Richard I, regele cruciat supranumit Richard Inimă de Leu, în prezent transformate în praf. Rămăşiţele inimii lui Richard I se aflau într-o cutie din plumb descoperită în anul 1838, în catedrala din Rouen, pe care se află inscripţia ”Aici zace inima lui Richard, regele englezilor”. Diversele teste şi analize efectuate au reliefat enorm de multe reziduuri diferite, uneori surprinzătoare: un metal - mercur, creozot - un fel de gudron vegetal, resturi vegetale, aromate şi mirodenii (mirt, mentă, dar şi tămâie şi margarete) şi, probabil, var. ”Presupunem că inima a fost deschisă, pentru a fi golită de sânge, apoi recusută şi învelită într-o pânză de in”, a explicat Philippe Charlier. A fost o veritabilă... vitejie tehnică pentru acea epocă, sfârşitul secolului al XII-lea. Primii specialişti în îmbălsămare, în secolul al XII-lea, erau bucătarii şi măcelarii, care erau obişnuiţi cu tranşarea carcaselor de animale şi aveau la îndemână diverse condimente.

Profesorul Charlier consideră că prezenţa fragmentelor de tămâie dezvăluie o anumită referinţă creştină. Tămâia era un produs rezervat elitelor, dar mai ales era un produs de inspiraţie divină. Îmbălsămarea inimii lui Richard I ar fi avut astfel o funcţie dublă. Era vorba mai întâi de a asigura conservarea organului, transportat de la Chalus, din regiunea Limousin, unde a murit regele englez, până la Rouen, la o distanţă de peste 500 de kilometri. Conform practicilor din epocă şi dorinţelor sale, trupul regelui a fost într-adevăr fragmentat: măruntaiele sale au fost înhumate la Chalus, în teritoriu inamic, inima sa, organ nobil, a fost depusă într-un sicriu din catedrala din Rouen, atunci în teritoriu englez, iar restul trupului a fost înhumat în abaţia de Fontevraud, în Anjou, alături de tatăl său, Henric al II-lea şi mama sa, Eleanor de Aquitania. Deosebita grijă cu care a fost îmbălsămată inima şi folosirea de uleiuri aromate care îi ofereau acesteia un miros ce se apropia de mirosul sfinţeniei ar fi putut avea ca scop accelerarea accesului regelui defunct în rai: anumiţi preoţi din epocă erau de părere că legendarul cavaler englez comisese destul de multe crime, mai ales în Ţara Sfântă, pentru a-i justifica ”un sejur” de 33 de ani în purgatoriu.

Figură emblematică a Evului Mediu, Richard Inimă de Leu a murit în 1199, la vârsta de 41 de ani, din cauza unei răni la umăr, provocată de săgeata unei arbalete. Cercetătorii francezi au descoperit în rămăşiţele inimii regelui englez bacterii şi ciuperci, fără a fi însă în măsură să determine dacă acestea erau cauzate de rană, deci asociate cauzei decesului (septicemie sau cangrenă) sau unei degradări post-mortem. Prin urmare, nu s-a aflat nimic în plus despre cauza morţii lui Richard Inimă de Leu. Mitul regelui Richard Inimă de Leu a fost popularizat la începutul secolului al XIX-lea de scriitorul Walter Scott, în romanul său ”Ivanhoe”, iar apoi de cinematografia hollywoodiană, prin filme precum ”Robin şi Marian” din 1976, ”Robin Hood, prinţul hoţilor” din 1991 sau ”Robin Hood” din 2010, regizat de Ridley Scott. La rândul său, Philippe Charlier are pe agenda sa de lucru şi alte proiecte care au legătură du diverse personalităţi britanice. Acesta analizează în prezent rămăşiţele pământeşti ale ducelui de Bedford, cunoscut şi sub numele John of Lancaster, cel care a ars-o pe rug pe Ioana d\'Arc.