Inițiativa de a propune liberali noi pentru Parlament, preluată la nivel național?

Președintele Organizației Județene Constanța a PNL, deputatul Gheorghe Dragomir, a aruncat o adevărată bombă în partid. Propunerea sa ca actualii parlamentari din județ să nu mai candideze pentru un nou mandat de deputat sau senator a creat un adevărat tsunami în sânul PNL, iar trei dintre din cei cinci parlamentari ai PNL Constanța, Mihai Lupu, Mihai Tararache și Victor Manea, refuză să facă pasul înapoi în ce privește candidatura pentru un nou mandat. Pentru ca propunerea, unică în istoria post-decembristă a României, să intre în vigoare, trebuie adoptată o hotărâre în BPJ al partidului, care ar putea avea loc vineri, 30 septembrie. Ce vor face liberalii în acea ședință rămâne de văzut. Cert este că Gheorghe Dragomir este hotărât să dea un exemplu și să facă un pas înapoi. Într-un interviu acordat ziarului „Telegraf“, președintele Organizației Județene Constanța a PNL a explicat motivele care au stat la baza propunerii sale.

Reporter (Rep.): Care este mesajul pe care încercați să-l transmiteți electoratului prin încercarea de a schimba garnitura de parlamentari?

Gheorghe Dragomir (G.D.): Mesajul vine ca răspuns la problemele pe care le ridică electoratul constănțean. Decizia mea, de a nu mai candida la un nou mandat de parlamentar, și, în același timp, punctul de vedere exprimat în cadrul Biroului Politic Județean al PNL Constanța, prin care le-am sugerat și celorlalți colegi ca împreună să nu mai candidăm la alegerile parlamentare din 11 decembrie, vin tocmai ca urmare a discuțiilor și mesajelor primite de la cetățeni, în special cei din județul Constanța, unde ne desfășurăm activitatea și avem cele mai dese întâlniri. Aceasta a fost concluzia la care am ajuns după discuțiile cu oamenii. Drept urmare, am luat această hotărâre și este un răspuns la mesajul dumnealor. Altfel spus, nu am făcut altceva decât să vin în întâmpinarea doleanțelor transmise.

Rep.: Dar asta înseamnă că și dvs. vă retrageți din lupta electorală pentru un mandat nou...

G.D.: În parte, este corectă exprimarea dumneavoastră. Da, mă retrag de pe lista de candidați la alegerile locale, dar nu mă retrag din lupta electorală. Voi rămâne în fruntea filialei județene Constanța a PNL pentru a coordona și bătălia politică din această toamnă și voi depune mai mult efort decât atunci când am candidat eu. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a aduce filialei noastre un scor cât mai bun și un număr maxim de parlamentari, de senatori și deputați.

Rep.: Până acum nu a mai încercat nicio formațiune politică să producă o ruptură atât de evidentă în continuitatea reprezentativității județului la nivel parlamentar... Să înțelegem că este o tentativă de apropiere de electoratul nemulțumit de actuala clasă politică?

G.D.: Suntem, de ceva vreme, într-o situație mai specială noi, cei care activăm în politică, în mod special parlamentarii. Tocmai de aceea am făcut acest gest și am avut această propunere care vine în întâmpinarea a ceea ce-și dorește, la ora actuală, electoratul: o reînnoire a clasei politice și o reformă. Acesta este un prim gest și sper să continuăm și cu alte acțiuni care să dovedească faptul că ne pasă, că privim cu atenție și venim în întâmpinarea cerințelor solicitate de dumnealor. A fost o premieră, însă m-aș bucura dacă aș vedea celelalte partide că fac un lucru asemănător, că își cern oamenii politici, mai ales cei care sunt în Parlament de mai multă vreme. Sigur, nu vreau să generalizez și nu înseamnă că toată lumea trebuie să ia exemplu și să facă la fel ca noi. Aceasta este opinia mea referitor la filiala pe care o conduc și la grupul de parlamentari liberali din județul Constanța. Este adevărat, probabil am simțit mai bine decât ceilalți nemulțumirea oamenilor, pentru că am fost în contact permanent cu electoratul. Îmi pasă de voința cetățenilor și sunt convins că și celorlalți colegi le pasă.

Rep.: Pe o scară de la 1 la 10, la ce nivel ați situa rezistența pe care o întâmpinați în partid pe această temă? Este nivelul de rezistență la care v-ați așteptat înainte de a vă face publică poziția vizavi de schimbarea parlamentarilor?

G.D.: Nu se poate numi rezistență. Mai degrabă, cred că i-am surprins pe colegii mei pentru că nu am făcut cunoscută această opinie care se referă la toți parlamentarii înaintea ședinței BPJ. Inițial am vorbit despre mine, despre ceea ce îmi doresc să fac eu și sunt convins că, atunci când am anunțat în plină ședință că ar fi bine să facem toți acest pas înapoi, i-am surprins. Rezistența cred că este de moment și parțială. Nu aș încadra-o într-un punctaj pentru că practic nu aș putea pune nici măcar cifra 1 pe scara de la 1 la 10. Este doar o chestiune de timp pentru că, sunt convins, lucrurile se vor lămuri, colegii mei parlamentari vor deveni mult mai înțelegători, iar gestul nostru colectiv va fi unul care să sprijine filiala și nu invers.

Rep.: Mihai Lupu a renunțat la funcția executivă din organizația județeană a partidului. Vă așteptați și la alte demisii? Ale cui?

G.D.: Sper ca dumnealui să revină asupra acestei intenții, pentru că nu a prezentat niciun document scris în acest sens, și să rămână alături de echipă pentru a pune umărul, alături de noi, ceilalți din BPJ al PNL Constanța, să obținem un scor maxim în 11 decembrie la alegerile parlamentare. Dacă mă aștept și la alte demisii... tot ce este posibil. Cred totuși că nu vor fi multe, poate chiar niciuna. Mie îmi pasă de fiecare coleg care pleacă dintr-o funcție sau din partid. Sigur, aș dori să îi avem pe toți alături, chiar și atunci când nu luptă pentru fotoliul propriu, ci pentru ceilalți colegi, așa cum au făcut-o și cu alte ocazii. Sper să nu fie decizii luate doar la nervi și pe fondul emoțional prin care, pentru moment, și-au văzut pierdute șansele de a-și păstra fotoliile de parlamentar.

Rep.: Vorbim despre o inițiativă singulară la nivel național sau mai sunt și alte filiale PNL care recurg la aceeași strategie?

G.D.: Nu mai știu altă filială a Partidului Național Liberal să procedeze la fel. Nici nu a fost intenția mea de a deveni model pentru alte județe. În cazul în care această inițiativă va fi preluată de alți colegi din țară, garantăm succesul în alegerile parlamentare. Dacă eu am avut acest punct de vedere, l-am avut doar pentru filiala noastră. Nu cunosc situația fiecărui județ în parte, drept urmare nu mă pot exprima dacă există la acest moment vreo altă filială în care trebuie făcut ceva asemănător sau nu. De aceea, nici nu am avut această inițiativă în Biroul Politic Național al PNL.

