Injecţiile cu vitamina C ar putea încetini evoluţia cancerului

Potrivit unui studiu realizat pe cobai în SUA, injecţiile cu doze mari de vitamina C ar putea reduce mărimea şi încetini evoluţia tumorilor canceroase cu cel puţin 50%. Efectele anticancer ale vitaminei C, acid ascorbic, au fost atribuite formării de apă oxigenată (peroxid de hidrogen) în fluidul care înconjoară tumorile, au explicat cercetătorii de la Institutul Naţional de Sănătate din SUA. Vitamina C nu afectează celulele sănătoase. Cobaii care sufereau de cancer la creier, ovarian sau pancreatic cu evoluţie rapidă au primit, pe cale injectabilă în vene sau cavitatea abdominală, doze mari de vitamina C.

Mecanismele biologice naturale controlează şi reglează precis dozele de vitamina C absorbite de organism pe cale orală, fapt ce limitează efectele ei anticancer observate la dozele mai ridicate. Dacă se consumă zilnic alimente ce conţin peste 200 de miligrame de vitamina C, de exemplu, două portocale şi o porţie de broccoli, mecanismele biologice împiedică vasele sangvine să absoarbă mai multă vitamină decît trebuie. Pentru a trece de aceste bariere naturale, cercetătorii le-au administrat, zilnic, animalelor doze de vitamina C, mergînd pînă la echivalentul a patru grame pe kilogram.

Vitamina C joacă un rol biochimic esenţial pentru sănătate. Un deficit prelungit poate provoca apariţia scorbutului şi se poate dovedi fatal. Vitamina are şi proprietăţi antioxidante, protejînd celulele de efectele nefaste ale radicalilor liberi. Autorii acestui studiu au mizat pe efectul contrar, oxidant, al vitaminei administrate în doze mari: în aceste circumstanţe, se produc radicali liberi şi se formează peroxidul de hidrogen care poate distruge celulele canceroase. Studiul a demonstrat că dozele mari de vitamina C reduc cu 75% celulele canceroase, lăsînd intacte ţesuturile sănătoase. Autorii studiului au demonstrat, totodată, că aceste doze mari de vitamina C pot fi injectate şi pacienţilor umani.