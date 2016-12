 SCANDALUL  Un bărbat în vârstă de 34 de ani, din Constanţa, a fost transportat duminică seară la spital, după ce a fost înjunghiat de amicul de pahar. Oamenii legii spun că totul s-a întâmplat într-o locuinţă de pe strada Veniamin Costache din cartierul constănţean Viile Noi. Potrivit poliţiştilor, George Brânzea, de 34 de ani, victima agresiunii, a băut ore în şir cu Daniel Cristea, de 30 de ani, în casa unui prieten comun. La un moment dat, spun anchetatorii, cei doi s-au luat la ceartă, din cauza unor neînţelegeri mai vechi. Înfierbântat de alcoolul consumat, Daniel Cristea a pus mâna pe un cuţit şi, fără să stea pe gânduri, l-a atacat fulgerător pe George Brânzea, înjunghiindu-l de patru ori. Victima spune că nu a putut face nimic pentru a se apăra. „M-a atacat din senin. Nu m-am aşteptat să se întâmple aşa ceva. Puţin mai devreme îi ceruse persoanei în casa căreia ne aflam un cuţit. Nu am ştiut ce are de gând să facă. Dacă aş fi bănuit că vrea să mă taie m-aş fi ridicat şi aş fi plecat acasă, dar chiar nu mă aşteptam. La un moment dat s-a apropiat de mine, din spate, şi m-a lovit. A vrut să mă taie şi la gât, dar am reuşit să mă feresc şi doar m-a înţepat puţin. Am mers acolo ca să ciocnim un pahar, de sărbători, şi am ajuns pe patul de spital”, a declarat George Brânzea. Când a realizat ce a făcut, Daniel Cristea a apelat linia unică 112 şi a cerut ajutorul medicilor.

 REŢINUT DE PROCURORI  În scurt timp, în faţa casei în care s-a petrecut agresiunea a sosit o ambulanţă, iar George Brânzea a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost supus unei intervenţii chirurgicale. Ieri după-amiază, starea sa de sănătate era echilibrată. Lucrătorii Secţiei 5 Poliţie l-au reţinut pe agresor pentru audieri. Medicii legişti au constatat că loviturile încasate de George Brânzea i-au pus acestuia viaţa în pericol, pentru vindecarea leziunilor suferite fiind necesare în jur de 16 zile de îngrijiri medicale, în cazul în care nu apar complicaţii. Pe numele lui Daniel Cristea, anchetatorii au emis o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore. În faţa anchetatorilor, agresorul a declarat că băutura i-a întunecat mintea şi că nu a mai fost capabil să-şi controleze furia. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au formulat ieri pe numele lui propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor. Pentru fapta lui, bărbatul riscă acum între cinci şi zece ani de închisoare.